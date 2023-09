Inter, infortunio Calhanoglu: cambiano i tempi di recupero

L’assenza questa sera di Hakan Calhanoglu si farà decisamente sentire, anche perché il turco piano piano è diventato uno degli imprescindibili della formazione di Simone Inzaghi.

L’ex Milan, però, come raccontato anche nel corso degli scorsi gironi, non è partito con la squadra verso la Spagna a causa di un infortunio muscolare che ha immediatamente preoccupato la piazza nerazzurra, conscia dell’importanza di Calhanoglu negli schemi della squadra.

Rimasto a Milano, il turco si è sottoposto in mattinata ad una serie di esami strumentali che hanno determinato la reale entità di questo infortunio. A fronte dei risultati di questi, sono cambiati i tempi di recupero per Hakan Calhanoglu.

Inter, infortunio Calhanoglu: le ultime sulle sue condizioni

Importanti novità arrivano in merito alle condizioni fisiche di Hakan Calhanoglu, costretto a fermarsi a causa di un infortunio muscolare che non gli ha permesso di scendere in campo questa sera all’esordio in Champions League dell’Inter contro la Real Sociedad.

A fronte di questa assenza Simone Inzaghi ha dovuto prendere le giuste contromisure, valutando praticamente fino all’ultimo con chi sostituire il turco che, nel frattempo, è rimasto in Italia per sottoporsi questa mattina ad una serie di esami clinici volti a definire la realtà entità del suo problema muscolare.

Fino a ieri sera le sensazioni in merito all’infortunio di Calhanoglu erano tutt’altro che positive, ma oggi dalla Pinetina sono arrivate buone notizie che hanno decisamente fatto tirare un sospiro di sollievo a Simone Inzaghi in vista dei prossimi impegni stagionali. Stando infatti a quanto riportato da TMW, i risultati degli esami ai quali si è sottoposto questa mattina il turco hanno escluso ogni forma di lesione, confermando dunque la prima diagnosi che parlava di un semplice affaticamento muscolare.

Inter: cambiano i tempi di recupero per Calhanoglu

A fronte degli esami ai quali si è sottoposto stamattina potremmo dire che di conseguenza cambiano i tempi di recupero per Hakan Calhanoglu, che non rimarrà fermo tutto il tempo che si era ipotizzato negli scorsi giorni.

A dirla tutta, stando alle ultime notizie, trattandosi di un semplice affaticamento muscolare, la speranza di Simone Inzaghi è quella di poter tornare ad avere a disposizione il turco già per la sfida del lunch match di domenica contro il nuovo Empoli di Andreazzoli. Ovviamente la presenza in campo di Calhanoglu dipenderà esclusivamente da come starà da qui a qualche giorno, ma è inevitabile che l’ottimismo è decisamente aumentato dopo quanto trapelato oggi.

Inter, Calhanoglu in campo già contro l’Empoli?

Scampato ogni pericolo grave, l’Inter spera di recuperare Calhanoglu già per la sfida di domenica contro l’Empoli. Considerato il livello dell’avversario, però, Simone Inzaghi potrebbe anche decidere di non forzare la mano con il turco concedendogli un turno di riposo precauzionale per averlo poi al 100% nel turno infrasettimanale contro il Sassuolo.