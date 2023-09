Allarme Napoli, esce per infortunio: le condizioni preoccupano

Non poteva iniziare nel peggiore dei modi la stagione in Champions League del Napoli. A neanche 10′ dall’inizio della partita di esordio contro il Braga, Rudi Garcia è stato costretto a sostituire uno dei suoi titolari a causa di un infortunio.

Le smorfie di dolore che hanno accompagnato il giocatore all’uscita del campo preoccupano e non poco i tifosi azzurri, già abbastanza affranti dalle lacune che la formazione campione d’Italia ha dimostrato di avere in questo inizio stagione.

Ovviamente l’azzurro nelle prossime ore verrà sottoposto a controlli per capire e definire la realtà entità di questo suo infortunio, ma al momento sembra stia piovendo sul bagnato in casa Napoli.

Allarme Napoli: uscito per infortunio dopo neanche 10′

Non arrivano di certo buone notizie dall’esordio in Champions League del Napoli. Rudi Garcia è stato infatti obbligato ad effettuare il primo cambio della partita perché uno dei titolari mandati in campo questa sera contro il Braga ha ceduto a neanche 10′ dal fischio d’inizio.

Un infortunio che decisamente mette apprensione e responsabilità su Rudi Garcia, considerato il fatto che l’allenatore francese ha deciso di mandare comunque il campo l’azzurro nonostante lo stesso non fosse al meglio della sua condizione fisica. Forse la rifinitura di ieri ha leggermente tratto in inganno l’ex tecnico del Lione, che ora si ritrova a dover fare i conti con l’assenza di uno dei migliori giocatori di questo inizio stagione.

Le condizioni dell’azzurro verrano monitorate e valutate sicuramente nei prossimi giorni così come nel corso dell’intervallo, ma il guaio al momento sta nel fatto che il Napoli dovrà gestire la partita contro il Braga senza il nuovo “faro” della sua difesa, Amir Rrhamani, uscito a causa di un infortunio che non lascia presagire nulla di positivo.

Napoli: le ultime su Rrahmani

Piove dunque sul bagnato in casa Napoli, che ha perso per infortunio Amir Rrahmani. Il difensore kosovaro pare abbia accusato un problema muscolare importante, forse conseguenza alle già non ottimali condizioni che lo hanno accompagnato alla vigilai dell’esordio in Champions League contro il Braga.

Nel corso dell’intervallo, ovviamente, lo staff medico dei campioni d’Italia proverà a fare una prima diagnosi sull’infortunio di Rrahmani, nella speranza che il difensore di Rudi Garcia si sia fermato in tempo per evitare di correre ogni rischio. Le sue condizioni verrano ovviamente valutate più nello specifico nei prossimi giorni, ma al momento è inevitabile il fatto che Rrahmani sia in dubbio per la prossima di campionato.

Non solo Rrahmani: altro infortunio per il Napoli

Quella di Rrahmani non è l’unica nota negativa della serata del Napoli a Braga. Oltre al difensore kosovaro, infatti, Rudi Garcia ha perso a pochi minuti dal via del match di Champions League contro i lusitano anche Jens Cajuste per un affaticamento muscolare.