Primo big esonerato: Conte prepara il ritorno in Serie A

I primi risultati negativi in Serie A potrebbero già portare a qualche cambio in panchina: lo spettro è quello di Antonio Conte, pronto a tornare in Italia

Le prime quattro giornate di Serie A sono passate agli archivi, e non tutte le squadre, in particolare le big, sono soddisfatte dei risultati ottenuti. Alcune di esse hanno cominciato il campionato sottotono, con risultati negativi che ne hanno condizionato la posizione in classifica e hanno irritato tanti tifosi.

Come spesso accade in questi casi, di solito le colpe vengono addossate agli allenatori, ritenuti incapaci di motivare la squadra, darle un gioco soddisfacente o di far rendere al meglio i calciatori. In mancanza di altre possibilità, la scelta è di solito quella dell’esonero. In questo caso, però, il tecnico va sostituito con un altro di pari livello, se non superiore, e per una big è molto difficile trovare allenatori all’altezza. Uno, in realtà, ci sarebbe, e sarebbe il sogno proibito dei tifosi di tante squadre: Antonio Conte.

Serie A, Garcia, Pioli e Sarri a rischio: Conte pronto a subentrare?

Sono tre gli allenatori di grandi squadre del massimo campionato che paiono essere sulla graticola a causa di un inizio poco brillante. Il primo di questi sarebbe Maurizio Sarri, che con la sua Lazio ha collezionato soltanto tre punti nelle prime quattro partite, frutto di tre sconfitte contro Lecce, Genoa e Juventus e dell’unica vittoria, alla terza giornata, contro il Napoli.

E proprio i partenopei sarebbero la seconda squadra che potrebbe cambiare allenatore. Dopo la sconfitta contro i biancocelesti e il pareggio contro il Genoa, molti tifosi hanno cominciato a richiedere l’esonero di Rudi Garcia, che non ha convinto i supporters azzurri, i quali rimpiangono le prestazioni e i risultati della squadra di Luciano Spalletti.

Altro allenatore a rischio esonero sarebbe Stefano Pioli. Il tecnico del Milan potrebbe essere tra i papabili soprattutto dopo la batosta subita nel derby contro l’Inter, un 5-1 arrivato a coronamento di una prestazione poco convincente, e che costituisce la quinta sconfitta consecutiva in una stracittadina nello stesso anno solare.

Lo spettro di Antonio Conte si aggira su tutti questi allenatori e sulle loro squadre. Il tecnico ex Juventus, Inter e Tottenham è tra i più vincenti degli ultimi anni, in particolare in Serie A e, nonostante i costi elevati di ingaggio e le richieste importanti sul mercato, potrebbe essere nel mirino di una serie di squadre che vogliono tornare il prima possibile nelle posizioni che competono loro, soprattutto dopo un inizio di campionato estremamente difficile.