Inter: intreccio con lo United, si sblocca l’erede di Bisseck

Il futuro del tedesco è sempre più vicino a lasciare i nerazzurri ed è possibile un intrigo con i ‘Red Devils’ per rinforzare il reparto difensivo

Con lo Scudetto ormai sempre più lontano, l’Inter è pronta a programmare il futuro. In viale della Liberazione si sta lavorando da tempo per andare ad individuare i giusti rinforzi da dare a Simone Inzaghi. E presto si potrebbe sbloccare una trattativa. Le ultime prestazioni di Bisseck dovrebbero portare i nerazzurri a pensare con attenzione la possibilità della cessione del tedesco. Un addio che potrebbe sbloccare anche la trattativa del sostituto.

Lo United potrebbe decidere di affondare il colpo per Bisseck liberando il posto al sostituto. Naturalmente per il momento siamo nel campo delle ipotesi di calciomercato. Nelle prossime settimane si proverà ad entrare nel vivo della trattativa considerata la necessità di andare a rinforzare il reparto arretrato. Si tratta di un profilo che si sposa alla perfezione con il modo di pensare della società nerazzurra.

Calciomercato Inter: svolta in difesa, deciso il prossimo rinforzo

L’Inter dovrà rinforzare la difesa nel prossimo calciomercato e ci sarebbe un nome che in queste ultime settimane starebbe scalando le gerarchie. Al momento non si ha una trattativa, ma si è nel campo delle ipotesi per valutare al meglio la fattibilità del colpo. Il giocatore piace molto al club nerazzurro e vedremo se ci sarà la possibilità nel prossimo futuro di andare a completare una operazione simile.

Secondo le informazioni di TeamTalk, il Manchester United sarebbe sulle tracce di Marc Guehi, ma sul giocatore da tempo c’è anche l’interesse dell’Inter. E i nerazzurri potrebbero utilizzare la carta Bisseck per sbloccare la trattativa nel prossimo calciomercato. I Red Devils sono sulle tracce del tedesco e un eventuale acquisto darebbe il via libera ai nerazzurri nella corsa al centrale del Crystal Palace.

Il classe 2000 ha un contratto in scadenza nel 2026 e il club inglese starebbe ragionando sulla possibilità di lasciarlo partire nel prossimo calciomercato per non perderlo a zero. E l’Inter è pronta a fare un tentativo per anticipare la concorrenza e assicurarsi un calciatore come Guehi.

Mercato Inter: Guehi l’erede di Bisseck?

Guehi è uno dei calciatori più in evidenza nel campionato inglese nonostante le difficoltà del Crystal Palace. Il classe 2000 è pronto al grande salto e l’Inter ci pensa nel prossimo calciomercato per andare a rinforzare la rosa.

Una pista da tenere in considerazione anche se il calciatore potrebbe decidere di arrivare in scadenza e poi scegliere da solo la sua nuova squadra. In quel caso l’Inter potrebbe balzare in seconda fila.