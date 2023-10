Inter, le ultime sull’infortunio: c’è l’annuncio ufficiale

Ultimissime notizie Inter: c’è una novità che arriva da Appiano Gentile dove è in corso la rifinitura per la sfida di Champions contro il Benfica.

Domani alle ore 21 l’Inter sarà protagonista a San Siro nella seconda gara, valida per la fase a gironi, di Champions League. Un match attesissimo, visto il pareggio in trasferta nella prima contro la Real Sociedad. Non sono ammessi passi falsi per la squadra di Inzaghi che dovrà superare l’ostacolo Benfica. Ecco alcune novità in merito alla probabile formazione Inter: c’è una notizia riguardo l’infortunato.

Inter-Benfica: probabile formazione, novità dall’infermeria

La vittoria contro la Salernitana ha dato morale all’ambiente nerazzurro, scosso per la prima sconfitta stagionale nell’infrasettimanale contro il Sassuolo. Il poker di Lautaro contro i granata ha dato una scossa al popolo interista che adesso è atteso da un altro importante appuntamento, con la sfida di Champions League contro il Benfica.

La second partita della fase a gironi mette di fronte l’Inter e i portoghesi. Dopo il pareggio esterno contro la Real Sociedad, i nerazzurri hanno bisogno di una vittoria. Ecco perché Inzaghi schiererà la migliore formazione contro il Benfica.

Mancheranno Arnautovic, Frattesi (che dovrebbe ritornare contro il Bologna) e Sensi. La probabile formazione Inter è scontata: con l’unico ballottaggio aperto in difesa, fra Acerbi e De Vrij. Per il resto, davanti a Sommer ci saranno Pavard e Bastoni, a centrocampo Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan, sugli esterni Dumfries e Dimarco e in avanti la coppia Lautaro Martinez-Thuram.

C’è una novità dall’infermeria Inter riguardo il recupero di Juan Cuadrado che potrà essere un’arma in più per il tecnico piacentino. Nella tarda mattinata di oggi, la squadra è scesa in campo per la rifinitura e in gruppo c’era anche Juan Cuadrado che è a disposizione per Inter Benfica.

Inter, recupera Cuadrado

C’è una bella notizia per Simone Inzaghi che potrà contare anche su Juan Cuadrado, in vista della gara di Champions League contro il Benfica. L’esterno colombiano si è allenato in gruppo durante la rifinitura. Il giocatore sarà dunque a disposizione per la gara che andrà in scena domani sera a San Siro. Restano ai box, invece, Frattesi e Sensi che sono ancora infortunati.

Inter, riposo per Dumfries? Cuadrado rientra in gruppo

Buone notizie per Simone Inzaghi che potrà contare finalmente su Juan Cuadrado. Il calciatore, reduce da un infortunio accusato con la Nazionale colombiana, è tornato ad allenarsi in gruppo in vista della seconda gara valida per la fase a gironi della Champions League, contro il Benfica. Il calciatore sudamericano dell’Inter è tornato a disposizione e potrà essere una valida alternativa per il tecnico piacentino che, in questo modo, potrà effettuare le sue rotazioni sugli esterni e tenere a riposo Dumfries, che in questo inizio di stagione è stato impiegato maggiormente rispetto agli altri compagni di reparto.