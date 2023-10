Serie A, infortunio e tegola: svelati i lunghi tempo di recupero

Arrivano aggiornamenti in merito alle condizioni del giocatore dopo il brutto infortunio subito nel corso dell’ultima giornata di Serie A. Uscito dolorante, sin da subito si è temuto il peggio per la sua tenuta fisica, sensazione che poi è stata difatti confermata dagli esiti degli esami strumentali ai quali si è sottoposto in giornata.

Perdere un giocatore del genere, a questo punto della stagione, non può fare altro che costringere l’allenatore a correre ai ripari e trovare una soluzione valida per sostituirlo, anche perché i tempi di recupero per il titolare saranno abbastanza lunghi.

Sono infatti diverse le partite che il giocatore salterà, nella speranza che possa tornare a disposizione dell’allenatore e dei compagni il prima possibile, ma questo dipenderà tutto da come procederà il suo iter riabilitativo.

Serie A, infortunio e tegola: le condizioni del giocatore

Brutte notizie arrivano dall’infermeria del club in vista dei prossimi impegni stagionali. A seguito dell’infortunio patito nel corso dell’ultima giornata di campionato il giocatore si è sottoposto ad una serie di esami strumentali che hanno confermato le sensazioni negative che aleggiavano in merito alle sue condizioni.

Sin da subito si era dunque capito che il suo infortunio fosse serio, anche perché le smorfie di dolore che hanno accompagnato la sua uscita dal campo non lasciavano dubbi in merito, ma fino all’ultimo l’allenatore ha comunque sperato che il giocatore alla fine si fosse fermato in tempo e che il problema fosse meno grave del previsto.

Alla fine peggio non poteva andare, anche perché il bollettino medico pubblicato dal Lecce sul proprio sito ufficiale svela che Blin ha riportato una lesione parziale della fascia plantare sull’inserzione calcaneare del piede sinistro. Un infortunio dunque grave che costringerà il centrocampista francese a rimanere fermo ai box per diverso tempo.

Lecce, infortunio Blin: tempi di recupero lunghi

Tegola in casa Lecce, con la formazione di D’Aversa che dovrà fare a meno di Alexis Blin a causa di un infortunio alla caviglia sinistra. Un’assenza, questa, che peserà, ma alla quale l’allentare italiano dovrà al più presto trovare una contromisura, visto che i tempi di recupero per il centrocampista francese sono particolarmente lunghi.

A riportarlo è lo stesso Lecce nel suo comunicato ufficiale, nel quale parla di una prognosi di 30/40 giorni per Alexis Blin. Il centrocampista francese starà fermo dunque per almeno un mese, nella speranza che comunque possa andare tutto liscio nel suo processo di guarigione.

Lecce, Blin fuori un mese: ecco quante partite salta

L’infortunio costringerà Blin a rimanere fermo ai box per almeno un mese. Il centrocampista francese salterà dunque le prossime 4 partite del Lecce, compreso il turno di Coppa d’Italia, con l’obiettivo di provare a tornare almeno a disposizione di D’Aversa o per la sfida contro la Roma o per quella contro il Milan.