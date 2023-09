Inter, Moratti ricoverato: le condizioni

Pessime notizie per Massimo Moratti. Lo storico presidente dell’Inter è ricoverato in ospedale, svelate le sue condizioni.

Nuovi aggiornamenti sul quadro clinico dell’ex presidente dell’Inter Massimo Moratti. Tifosi in apprensione dopo le ultime notizie che hanno svelato una situazione allarmante riguardo il presidente di Saras. Arriva l’annuncio da parte della famiglia che ha voluto chiarire questa situazione che aveva fatto allarmare tutto l’ambiente nerazzurro.

Legame indissolubile fra la famiglia Moratti e l’Inter. Oltre a papà Angelo che ha guidato la società dal 1955 al 1968, anche il figlio Massimo è stato proprietario del club nerazzurro fino al 23 ottobre 2014. Sulle orme del papà ha gestito la società per diciannove anni vincendo 16 trofei tra cui lo storico Triplete nel 2010. Rimasto socio di minoranza, il 6 giugno 2016, una volta completata la cessione al gruppo cinese Suning Commerce Group, si è ufficialmente staccato dall’Inter uscendo dai quadri dirigenziali come azionista dopo 21 anni. Per i tifosi nerazzurri resta comunque un punto di riferimento

Notizie Inter: Massimo Moratti ricoverato

Secondo quanto riportato da Affaritaliani.it, Moratti è in condizioni critiche: l’ex patron dell’Inter ricoverato al Galeazzi di Milano. Il numero uno di Saras si è sottoposto a un intervento di angioplastica.

Moratti, 78 anni, è l’amministratore delegato di Saras e in passato ha guidato per 18 anni l’Inter. Sotto la sua gestione la squadra ha vinto una Coppa Uefa, cinque scudetti, tre coppe Italia, tre Supercoppe Italiane e soprattutto la Champions League del 2010.

Come sta Massimo Moratti, l’annuncio della famiglia

Al di là delle indiscrezioni, ambienti vicini al presidente Massimo Moratti fanno sapere che l’ex patron dell’Inter è ricoverato per un controllo programmato ma sta bene. Così il giornalista Fabrizio Biasin che ha rassicuro in merito alle condizioni di Moratti.