Un’altra big cambia proprietà: c’è l’annuncio del presidente

Un’altra big del calcio mondiale si prepara a cambiare proprietà in maniera del tutto sorprendente. E’ arrivato, in tal senso, l’annuncio da parte del presidente che spiazza tutti e che apre ora le porte a degli scenari che risultano anche difficili da prevedere. Vediamo le ultime notizie a riguardo.

Il mondo del calcio, come è noto, ormai da diverso tempo è diventato un business a tutti gli effetti. Lo è sempre stato, ma ultimamente questo aspetto è stato ancor di più amplificato. Così, sempre più spesso, capita che i presidenti, dopo aver risollevato una squadra, finiscano per venderla per passare all’incasso di quanto detto. Per così dire. Il caso che più sta facendo rumore da queste parti è certamente quello rappresentato dall’ipotesi di vedere la Juventus cambiare proprietà. Senza ovviamente dimenticare il caos che è scoppiato attorno all’Inter, con Zhang che sta valutando di lasciare. Adesso anche un’altra big si prepara a cambiare proprietà. Con tanto di annuncio del presidente.

La big cambia proprietà

Il mondo del calcio sta diventando, giorno dopo giorno, sempre più dinamico ed ora un nuovo club si prepara a cambiare proprietà. Con tanto di annuncio che arriva direttamente da parte del suo presidente.

Daniel Levy, infatti, presidente del Tottenham, ha annunciato che al momento sta valutando la qualità di alcune proposte arrivate per la cessione del club, anche per tutelare gli interessi da parte degli azionisti e degli investitori. Ogni proposta, come da lui spiegato, sarà valutata dai consiglieri e si deciderà poi cosa fare di comune accordo. E si tratta di una notizia sorprendente, visto che si dava per scontata la sua permanenza alla guida degli Spurs.

Il Tottenham venduto: annuncio del presidente

Daniel Levy, presidente del Tottenham, ha spiegato che allo stato attuale delle cose sul tavolo non ci sono offerte concrete capaci di soddisfare le loro richieste, ma da parte sua c’è la disponibilità a valutare la cessione del club. Di recente, infatti, gli Spurs hanno faticato, complici alcune scelte sbagliate, ad ottenere i risultati auspicati. In questa stagione, però, sono partiti molto forte e l’obiettivo, in tal senso, è quello di rialzare la testa e di tornare in Champions League. E questo indubbiamente renderebbe più allettante il club per eventuali acquirenti. Meglio disposti, dunque, a fare uno sforzo ulteriore per acquistarlo.