Serie A, si è rotto il crociato: infortunio grave per l’attaccante

C’è l’annuncio della società che ha reso noto i dettagli dell’infortunio. L’attaccante ha rimediato una lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. Una notizia terribile per il tecnico che adesso dovrà trovare altre soluzione in avanti. Ecco tutti i dettagli anche riguardo gli eventuali tempi di recupero che saranno davvero lunghi.

Brutte notizie per l’allenatore. C’è il comunicato ufficiale della società che ha diramato il bollettino medico sulle condizioni dell’attaccante. E’ già stato fissato l’intervento chirurgico che si terrà a Barcellona.

Serie A, infortunio al ginocchio: stop lunghissimo per il giocatore

Nella giornata di venerdì 22 settembre, Palladino ha diramato la lista dei convocati per la trasferta di Roma contro la Lazio. Nell’elenco non era presente Caprari, fermato da un problema al ginocchio.

Un comunicato del club brianzolo, nella giornata di oggi, martedì 26 settembre, ha confermato la gravità dell’infortunio. Sul sito del Monza si legge infatti: “Nei prossimi giorni Gianluca Caprari si sottoporrà, a Barcellona presso la clinica del Professor Ramon Cugat, a intervento chirurgico al ginocchio destro per lesione al legamento crociato anteriore“.

Già alla vigilia del match contro la Lazio Palladino aveva toccato il tema, svelando anche chi potrà giocare al suo posto: “Ha avuto un problema al ginocchio e non sarà dei nostri. Pessina in quella posizione da trequartista potrebbe essere una soluzione ma non è l’unica”.

Monza infortunio Caprari: stagione finita per l’attaccante

