Inter, Mourinho bis: resta a Istanbul dopo la finale

Un vero e proprio déjà-vu per l’Inter. I tifosi nerazzurri rischiano di ripercorrere il trauma già vissuto con José Mourinho dopo il triplete del 2010.

La stagione si è conclusa con la grande amarezza della finale di Champions League, con l’Inter che ha perso probabilmente in modo immeritato al cospetto di un Manchester City troppo brutto per essere vero, di certo non quello ammirato nella semifinale contro il real Madrid.

Nella cornice suggestiva dell’Ataturk di Istanbul decisiva la rete di Rodri, con il cuore dell’Inter che non è bastato a Lukaku e compagni per avere la meglio. Tanta sfortuna per i nerazzurri seguiti ad Istanbul da tantissimi tifosi speranzosi.

Impossibile però, a bocce ferme, non parlare di futuro e di calciomercato. L’Inter infatti promette un’estate molto attiva dal punto di vista dei rinforzi. Infatti, nonostante i debiti societari che la proprietà Suning sta cercando di rattoppare, la squadra di Inzaghi avrà bisogno di rinforzarsi e rimediare ad alcune eventuali partenze eccellenti.

Dzeko come Mourinho: addio dopo la finale di Champions League

L’ultima indiscrezione riguarda infatti una sorta di déjà-vu per gli interisti. Un addio subito dopo la finale di Champions League che farebbe restare male moltissimi tifosi nerazzurri. Un calciatore titolare dell’Inter è pronto a fare le valigie dopo la gara di sabato.

Il protagonista del retroscena è Edin Dzeko, l’attaccante classe ’86 che ha il contratto in scadenza al 30 giugno prossimo ma ha scelto di discutere con l’Inter e con gli agenti del suo futuro solo dopo la Champions. Pare che sulle tracce del bosniaco vi sia un club proprio della città di Istanbul: il Fenerbahce.

Dzeko potrebbe emulare l’ex allenatore interista José Mourinho. Ovvero lasciare l’Inter subito dopo la Champions League e restare nella città in cui si gioca la finalissima. Nel 2010 accadde allo Special One, che restò a Madrid, città che ospitò la finale contro il Bayern Monaco vinta per 2-0. Il tecnico aveva infatti già un accordo con il Real.

Lo stesso può succedere con Dzeko, che dopo i 90 minuti di Istanbul potrebbe allungare il proprio soggiorno individuale nella splendida città turca per dialogare e, eventualmente, firmare con il Fenerbahce. La formazione gialloblu ha messo sul piatto dell’offerta un biennale per Dzeko, a cifre tutt’altro che contenute. Il dèjà-vu è dietro l’angolo, con gli interisti che sperano venga replicato anche il risultato finale.