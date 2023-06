Sergio Rico, nuovo bollettino sulle sue condizioni: mondo del calcio sotto choc

Drammatiche le ultime novità riportate dall’ospedale in cui è ricoverato il portiere spagnolo: famiglia e tifosi in ansiaà

Per qualche giorno è sembrato che le sue strazianti preghiere fossero state realmente ascoltate. Alba Silva, la moglie del giocatore del PSG Sergio Rico ricoverato dal 28 maggio a seguito di una violenta caduta da cavallo, si era lasciata andare alla disperazione qualche giorno dopo il drammatico incidente del portiere.

“Ti prego, torna da noi, non ce la faccio a vivere senza di te“, erano state le strazianti parole dell’amata. Qualche giorno dopo il risveglio dello spagnolo era stati interpretato come un ottimo segnale di una lenta, ma certa, guarigione. Nulla di tutto questo, almeno per ora.

L’ultimo bollettino medico emesso dall’ospedale Virgen del Rocìo di Siviglia, sede del ricovero dello spagnolo da subito, ha lasciato nello sgomento amici e familiari. Il portiere sarebbe stato sedato nuovamente e risulta ora privo di coscienza. Una botta tremenda per tutti quelli, e sono tanti, che gli vogliono bene.

Che si sono affannati a testimoniare in ogni modo il loro affetto e il loro amore. A partire dai compagni e dal pubblico del PSG, per finire con gli appassionati tifosi del Siviglia, club ‘Natale’ dell’estremo difensore, che hanno portato fino a Budapest, sede della poi vittoriosa finale di Europa League contro la Roma, striscioni e magliette per incoraggiare il loro idolo.

Con la maglia del club andaluso, infatti, Sergio Rico, nativo proprio di Siviglia e giocatore della Cantera sin da giovanissimo, è stato grande protagonista delle due vittorie consecutive sempre in Europa League, nel 2015 e nel 2016. Peccato non si sia potuto godere l’ultimo trionfo di Rakitic e compagni. Ora, purtroppo, c’è ben altro a cui pensare. E ben altro avversario da affrontare.

Sergio Rico, condizioni drammatiche: e spunta un retroscena

Torniamo per un attimo al doloroso ricordo di cosa accadde in quel maledetto 28 maggio. Nei giorni scorsi è spuntata la testimonianza di qualcuno che era sul posto, a El Rocìo, mentre si consumava una tragedia che ha dell’incredibile. Il cavallo sul quale era seduto il portiere si sarebbe spaventato dall’arrivo di alcuni muli, a loro volta terrorizzati dal rumore di un camion dell’immondizia, che si sarebbero liberati dalle corde correndo incontro all’equino.

Il cavallo a quel punto si è imbizzaritto, disarcionando il giocatore e facendolo cadere. Il fortissimo trauma cranico diagnsticato immediatamente dall’ambulanza accorsa sul posto non è stato certo la cosa più grave dato che, raccomta sempre il testimone, il cavallo avrebbe scalciato e calpestato Rico, ancora a terra e probabilmente già svenuto. Particiolari terrificanti, che fanno luce su un incidente che rischia di trasformarsi in una tragedia dalle conseguenze inimmaginabili.