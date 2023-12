Inter, parla l’agente: “Ricevuto offerte importanti dall’Arabia”

L’Inter continua il proprio percorso con Simone Inzaghi, ma stavolta a stupire sono state le dichiarazioni dell’agente: un nerazzurro è stato cercato dall’Arabia Saudita

L’Inter di Simone Inzaghi procede con la massima concentrazione sul proprio percorso, tanto in Serie A quanto nelle coppe come la Champions League (in attesa degli ottavi di finale da disputare). I nerazzurri con il loro mister hanno sfatato un nuovo tabù: quello di vincere allo Stadio Olimpico contro la Lazio. Dopo due anni di pesanti sconfitte, Inzaghi e i suoi hanno infatti ottenuto il successo sperato con il risultato di 0-2. Nel mentre, però, sono arrivate delle dichiarazioni che hanno senza dubbio stupito: un giocatore della rosa è stato infatti nei mesi scorsi cercato e tentato dall’Arabia Saudita.

A parlare della proposta, ingente a livello economico e recapitata a Stefan de Vrij, è stato lo stesso suo agente. Federico Pastorello, infatti, in un’intervista ha parlato proprio dalla tentazione che dalla ricca Lega araba è arrivata alle orecchie del suo giocatore.

Il difensore, preso atto della proposta ricevuta, ha però deciso di rifiutare e di restare alla corte nerazzurra. Ha così scelto di firmare, proprio nel corso dell’estate, il rinnovo di contratto fino al 2025 e si è messo totalmente a disposizione di Inzaghi che lo ha senza problemi alternato a Francesco Acerbi al centro della difesa e che adesso aspetta con trepidazione il suo completo recupero.

De Vrij dall’Inter verso l’Arabia Saudita? Le parole del suo procuratore Pastorello spiegano com’è andata

Federico Pastorello, agente di Stefan De Vrij, ha quindi parlato ai microfoni di ‘Tuttomercatoweb’ e ha dichiarato: “Stefan è stato intelligente ad accettare l’offerta dell’Inter. De Vrij ha scelto di accettare il rinnovo proprio perché sapeva che ci sarebbe stato tanto spazio per lui”. E poi ha aggiunto: “Stefan ha ricevuto offerte dalla Saudi Pro League“. Il difensore olandese ha perciò scelto di restare all’Inter e in Serie A, convinto dalla possibilità di poter dare ancora tanto.

“Parliamo – ha continuato Pastorello – di un’offerta molto importante. Soprattutto per la durata, visto che sul tavolo c’era un contratto quadriennale. Tuttavia ha voluto restare in Europa perché sente di poter dare ancora tanto“. L’Inter ora come ora non aspetta altro se non di riaverlo in campo dopo lo stop per risentimento muscolare che lo sta tenendo fermo ai box dal 3 dicembre, quando ha dovuto lasciare il campo prima della fine di Napoli-Inter. De Vrij ha perciò scelto consapevolmente l’Inter, dicendo ‘no’ all’Arabia Saudita e alla ricca offerta che gli era stata recapitata.