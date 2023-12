L’amico di Salah al Milan: si chiude a 22 milioni

Il Milan punta su un nome nuovo per il proprio reparto avanzato: per 22 milioni può chiudere l’acquisto dell’amico di Salah

Fuori dalla Champions, lontano dal primo posto in campionato. La stagione del Milan non è finita a Newcastle, con l’addio alla principale competizione europea, ma certo per i rossoneri è già il momento di tirare il primo bilancio e programmare il futuro.

La prima parte di stagione non può che avere un giudizio negativo, con Pioli sotto accusa e dato come sicuro partente a fine stagione. Sarà un’estate di rivoluzione per il club di RedBird che ha appena deciso di richiamare Ibrahimovic e affidargli un ruolo dirigenziale. A giugno però sarà il momento delle scelte ed una toccherà sicuramente la panchina.

Saranno quindi settimane di riflessioni, dalle quale scaturiranno le decisioni che indicheranno la strada per la prossima stagione. Qualche punto fermo però già c’è e uno di questi riguarda uno degli investimenti che la società dovrà fare da giugno in poi. Non è un segreto, infatti, che il Milan va alla ricerca di un attaccante.

Con Giroud che va per i 37 anni (e ha il contratto in scadenza), serve un bomber che possa caricarsi il peso dell’attacco rossonero sulle spalle, dando la possibilità al francese di centellinare la sua presenza in campo, non spremendolo come sta succedendo in questa stagione. Tra i tanti nomi accostati ai rossoneri, ne è emerso un altro che potrebbe avere uno sponsor di eccezione: Momo Salah.

Milan, nome nuovo per l’attacco: lo manda Salah

David, Guirassy ma non solo per il Milan. Un altro calciatore che potrebbe presto essere tra gli obiettivi rossoneri è Omar Marmoush. Ventiquattro anni, nazionalità egiziana, è il centravanti dell’Eintracht di Francoforte, club con il quale finora ha segnato 12 reti in 24 presenze.

Bottino niente male che può convincere il Milan a puntare su di lui. A proporlo ai rossoneri potrebbe essere l’agenzia Stellar, che ne cura gli interessi, la stessa che ha portato Loftus Cheeck a Milanello. Nel giro anche della Nazionale egiziana, nella quale divide l’attacco con Salah, Marmoush ha una valutazione intorno ai 20-22 milioni di euro.

Profilo economicamente ideale quindi per il Milan che può metterlo sotto osservazione nei prossimi mesi per decidere poi se far partire o meno l’assalto. Molto dipenderà anche da quali saranno le alternative fattibili e quale il budget per acquistare un nuovo bomber. Intanto il nome è lì sul tavolo: nel futuro dell’attacco rossonero potrebbe esserci anche Marmoush.