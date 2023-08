Inter, per Inzaghi è bocciato: via via ma resta in Serie A

Il calciomercato dell’Inter è sempre stato tra i più attivi della Serie A e ora c’è una nuova cessione in vista: Inzaghi lo ha bocciato.

Marotta e Ausilio vogliono regalare una squadra top a Inzaghi e hanno deciso di sfoltire la rosa dai nomi che secondo il tecnico non sono all’altezza della squadra che si sta costruendo giorno dopo giorno. I nerazzurri hanno intenzione di crescere ancora di più e continuare il percorso iniziato nella scorsa stagione.

La finale di Champions League ha dato nuovamente grande lustro alla società che, però, ora vuole vincere trofei importanti. E lo stesso vale per Simone Inzaghi che non vuole più calciatori adattati o di livello “inferiore” ai suoi e ha deciso di non fare sconti a nessuno.

Calciomercato Inter, addio deciso da Inzaghi: le ultime

L’Inter vuole riconfermarsi in Europa e tornare ad essere grande anche in Serie A. La volontà della società e dello stesso Simone Inzaghi è quella di tornare a vincere lo Scudetto per cucire sullo stemma anche la seconda stella che significherebbe 20esimo campionato. Per il tecnico, invece, sarebbe il primo di una carriera che ha portato tanti trofei prestigiosi ma manca quello più importante del calcio italiano.

Per vincere e continuare a essere tra i migliori, serviranno certamente innesti di primo livello come sta avvenendo e servirà anche sfoltire la rosa dai calciatori che non sono imprescindibili nello scacchiere di Inzaghi.

Secondo le ultime notizie di calciomercato, SimoneInzaghi ha deciso di lasciar partire un altro calciatore che non è importante nella sua idea di gioco.

Inter, cessione in Serie A per Corrado

L’Inter ha una rosa molto ampia ancora da sfoltire per permettere a Simone Inzaghi di lavorare con una squadra forte e di primo livello. Lo scorso anno il tecnico si è dovuto dileggiare nel cercare calciatori capaci di ricoprire più ruoli e li ha adattati in diverse posizioni, trovando spesso anche il coniglio nel cilindro.

Ora, però, vuole una squadra forte e che sia anche profonda, senza dover andare a cercare ogni settimana soluzioni nuove. Dopo vari innesti, l’obiettivo di Marotta e Ausilio è quello di accontentare Inzaghi e sfoltire la rosa.

Il primo nome sulla lista dei partenti è Niccolò Corrado, difensore classe 2000 di proprietà dei nerazzurri che è rientrato dal prestito alla Ternana.

Corrado lascia l’Inter per la Serie A: c’è la fila

Niccolò Corrado si è dimostrato uno dei migliori difensori dell’ultimo campionato di Serie B. Con la Ternana si è messo in mostra con grandi prestazioni che, però, non hanno convinto Simone Inzaghi. Il tecnico ha deciso per l’addio del difensore toscano che, ora, sta cercando una sistemazione.

Secondo quanto riferise TMW, ci sono Sassuolo, Torino, Genoa e Salernitana sulle sue tracce con la squadra di Urbano Cairo pronta a tentare l’assalto decisivo nei prossimi giorni.