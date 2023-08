Svolta improvvisa: ai ferri corti con il mister, firma in Serie A

Il calciomercato di Serie A regalerà due settimane estremamente emozionanti con colpi improvvisi che verranno messi a segno: deciso l’addio.

I calciatori sono alla ricerca di nuove squadre per continuare la carriera ad alti livelli e anche i rapporti con gli allenatori sono decisivi per restare o andare via dalle rispettive squadre attuali. A pochi giorni dall’inizio del campionato di Serie A ci sono ancora molte situazioni che vanno gestite al meglio e che rischiano di cambiare il volto dei club.

La Serie A è ancora al centro di numerosi rumors di calciomercato che troveranno la via della verità solo a partire dalla prossima settimana.

Calciomercato: svolta in Serie A e addio immediato

Il calciomercato di Serie A può portare colpi inaspettati nelle prossime ore. I club di prima fascia stanno mettendo in piedi una sessione di trasferimenti molto importante per cercare di lottare fino alla fine per la vittoria dello Scudetto. Ma nelle big ci sono situazioni caldissime che vanno tenute sotto controllo per gli ultimi giorni di mercato.

I rapporti tra allenatore e calciatori possono cambiare il futuro di questi ultimi che possono dire addio alle squadre attuali. Dopo stagioni complesse o estati roventi a causa delle voci di mercato, capita che il feeling svanisca e spesso i calciatori trovano soluzioni migliori per il proprio futuro.

Secondo le ultime notizie di mercato è quello che sta succedendo in questo momento in Serie A: c’è stata una rottura tra l’allenatore e il calciatore che non è più fondamentale e ora sta cercando una nuova esperienza.

Serie A, sta arrivando l’attaccante: si è riaccesa la pista

A fronte di quanto successo nelle scorse ore con la Cremonese, con una separazione che a questo punto sembra inevitabile, stando a quanto riportato da TuttoSalernitana si sarebbe riaccesa la pista che porta la Salernitana a David Okereke in questo calciomercato.

Il centravanti nigeriano piace e non poco a Paulo Sousa, che lo avrebbe indicato essere il profilo ideale da andare ad affiancare a Boulaye Dia nella prossima stagione. Dopo una prima fase di stallo è dunque ripartita la trattativa fra la Salernitana e la Cremonese per Okereke che, comunque, non continua a chiedere meno di 4 milioni di euro per lasciar partire il suo centravanti in questo calciomercato.

Salernitana: c’è concorrenza per Okereke

La Salernitana non è l’unico club sulle tracce di David Okereke in questo calciomercato. I granata se voglioso assicurarsi le prestazione del centravanti nigeriano devono ingranare al più presto la marcia, anche perché sul giocatore c’è la forte concorrenza di Cagliari, Besiktas e Verona.