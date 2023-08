Inter, rabbia Inzaghi: ha dato l’ultimatum a Marotta

L’Inter attende gli ultimi rinforzi dal calciomercato estivo: Inzaghi però ora è furioso con la società e con le scelte, ha dato l’ultimatum.

I nerazzurri hanno uno degli organici più forti della Serie A ma non sono ancora riusciti a completarlo come avrebbe voluto Simone Inzaghi. Il tecnico aspetta qualche altro rinforzo prima del 1° settembre e ha chiesto a Beppe Marotta di accelerare. Sta perdendo la pazienza con i continui tira e molla che ci sono stati fino a oggi.

La soluzione a tutti i problemi dell’Inter dovrà arrivare da Marotta e da Ausilio che stanno cecando i nomi giusti per completare la rosa.

Calciomercato Inter, Inzaghi dà l’ultimatum: le ultime

L’Inter è alla ricerca di nomi nuovi che possano migliorare la squadra a disposizione del tecnico nerazzurro. Ci sono stati diversi innesti ma anche qualche perdita importante che ha causato un po’ di malumori a Simone Inzaghi e all’intero ambiente interista.

La squadra va migliorata ancora in tutti i reparti e ci sono difficoltà nel costruire una rosa completa in tutti i reparti. Inzaghi ha iniziato benissimo la stagione ma ha chiesto migloramenti ancora più importanti per poter gestire al meglio l’intera annata complicata.

Secondo le ultime notizie di mercato, Inzaghi ha chiesto all’Inter un nuovo difensore centrale al posto di Skriniar e sta valutando diversi nomi.

Inter, Inzaghi infastidito dalla situazione Pavard: è una furia

L’Inter sta provando a forzare la mano con il Bayern Monaco per Benjamin Pavard. Il difensore francese, a sua volta, sta facendo di tutto per convincere il club ad accettare l’offerta nerazzurra ma, ad oggi, non si sono ancora verificate tutte le condizioni necessarie per il trasferimento.

Pavard all’Inter sarebbe un colpo importantissimo per il calciomercato dei nerazzurri. Sostituirebbe Milan Skriniar con grande successo, vista la sua qualità, e sarebbe uno step in avanti anche per lo spogliatoio di Simone Inzaghi.

Secondo quanto riferisce Il Corriere dello Sport, Inzaghi è infastidito dalla lentezza della trattativa e ha dato l’ultimatum alla società. O si chiude entro oggi con il Bayern Monaco o la trattativa può saltare.

Inter, due alternative a Pavard: i nomi

L’Inter vuole provare a chiudere entro oggi per Benjamin Pavard. Sarebbe l’uomo ideale per la rosa di Simone Inzaghi ma in questo momento la trattativa ha subìto una decelerata importante.

Sono due i nomi che sta sondando l’Inter se dovesse saltare l’accordo con Pavard: Perr Schuurs e Japhet Tanganga. Il difensore del Torino costa più di 30 milioni ma Cairo non sembra assolutamente intenzionato a perderlo negli ultimi giorni di mercato.

Tanganga, invece, costa molto meno ma non convince del tutto Simone Inzaghi. Il sogno resta Pavard ma il tempo stringe: dentro o fuori.