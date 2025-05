Calciomercato, è fatta per Zirkzee: le cifre, quando arriva

Zirkzee non vede l’ora di tornare ufficialmente in Serie A. L’attaccante olandese è pronto per una nuova destinazione: ecco le cifre dell’affare

Novità interessanti sul futuro dell’ex attaccante del Bologna che non vede l’ora di tornare protagonista in Italia. Ecco la nuova decisione per chiudere l’affare: ormai ci siamo con le cifre già previste sul suo contratto.

Dopo l’exploit con la maglia del Bologna, l’attaccante olandese ha optato per la destinazione Manchester United. La sua prima stagione con i Red Devils non è stata particolarmente avvincente: ecco la nuova decisione in ottica futura. Una voglia immensa per ambire a grandi palcoscenici: spunta l’affare decisivo per sognare in grande. Zirkzee non vede l’ora di tornare subito in Serie A per ritrovare subito la serenità: ecco la mossa vincente, le cifre ufficiali per l’operazione.

Calciomercato, la mossa vincente per Zirkzee: arriva in Serie A

Ormai ci siamo per chiudere subito la nuova operazione di calciomercato. Ecco la decisione definitiva in vista del futuro in Serie A: Zirkzee è voglioso di una nuova sfida.

Come svelato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, Joshua Zirkzee è pronto a sbarcare in Serie A. Ci sono già le cifre dell’affare: l’Inter ha studiato la strategia perfetta con il prestito con obbligo legato al rendimento del giocatore. Il riscatto è fissato a 35 milioni più bonus con un ingaggio a 3,5 a salire. Si aspetterà così la fine della stagione per poi partire all’attacco per sbloccare la trattativa per l’ex Bologna.

Tutto può cambiare nei prossimi giorni per nuovi palcoscenici interessanti. Zirkzee non vede l’ora di tornare a segnare con continuità: ora è pronto a volare subito in Serie A. Saranno giorni decisivi per arrivare così alla chiusura definitiva dell’affare: una voglia immensa di trovare subito la sua nuova squadra.

L’attaccante olandese del Manchester United è stato accostato anche a Juventus e Napoli: il suo futuro dovrebbe essere ancora in Serie A. Una voglia immensa per puntare subito in alto con la nuova decisione definitiva. Simone Inzaghi ha già in mente nuovi innesti di qualità per puntellare l’attacco nerazzurro: Arnautovic e Correa sono pronti a fare le valigie con Taremi che sarà confermato.

L’attaccante olandese è già pronto per iniziare la nuova avventura in Serie A: l’Inter lo aspetta e continuerà a mostrare il proprio interesse.