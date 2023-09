Inter, Sanchez è già un caso: il sostituto arriva dagli svincolati

Alexis Sanchez, uno degli ultimi acquisti del calciomercato estivo dell’Inter, è già diventato un caso dalle parti della Pinetina.

Il Nino Maravilla, infatti, sarebbe tornato a Milano con alcuni problemini di salute importanti (si è parlato addirittura di anemia mediterranea in questi giorni) che avrebbero immediatamente fatto scattare un campanello d’allarme in Inzaghi, Marotta ed Ausilio. I due dirigenti nerazzurri, a fronte di questo, si sarebbero messi subito al lavoro per correre ai ripari, valutando una soluzione sorprendente che potrebbe però entusiasmare e non poco i propri tifosi.

Stando alle ultime notizie, infatti, qualora Sanchez non dovesse continuare a dare garanzie sulla sua tenuta fisica, l’Inter potrebbe puntare a sostituirlo con un colpo a sorpresa dagli svincolati.

Sanchez è già un caso: l’Inter pensa a sostituirlo

Una volta tornato dalla nazionale, nei prossimi giorni l’Inter valuterà approfonditamente le condizioni di Alexis Sanchez. Il cileno al momento non sembrerebbe essere in grado di dare garanzie al biscione, che per evitare di farsi trovare impreparato si starebbe già muovendo per correre ai ripari.

Se il Nino Maravilla dovesse continuare a stare così, senza margini di miglioramento alcuni, ecco che l’Inter potrebbe a sorpresa intervenire sul mercato andando a pescare dalla folta lista degli svincolati, dalla quale Marotta ed Ausilio, dopo uno svelto colloquio con l’area tecnica, avrebbero individuato un’opportunità da non lasciarsi assolutamente scappare.

Tutto ruoterebbe, come detto, attorno alle condizioni fisiche di Alexis Sanchez, ma stando a quanto riportato dall’edizione online de La Gazzetta dello Sport, l’Inter in queste ore avrebbe seriamente sondato il terreno per il Papu Gomez, da poco liberatosi dal Siviglia. L’argentino potrebbe rappresentare essere l’alternativa ideale al cileno, anche per qualità tecniche, oltre che colpo sicuro perché già abbastanza affine con la Serie A visti i suoi meravigliosi anni fra Atalanta e Catania.

L’Inter pensa al Papu per sostituire Sanchez, sul quale però non ci sono dubbi

Il Papu Gomez sarebbe l’ultima pazza idea dell’Inter, che potrebbe decidere di puntare proprio sull’argentino, attualmente svincolato, per sostituire Alexis Sanchez, appena ritornato in nerazzurro ma non al meglio della sua condizione fisica.

Questo almeno è quello che è stato riportato da Gazzetta.it, ma dalle parti di Viale Liberazione assicurano di non aver battuto piste alternative al Nino Maravilla, sul quale l’Inter punta ed è fiduciosa di poter tornare ad avere a disposizione una volta messi definitivamente alle spalle questi problemini di salute che tanto hanno fatto preoccupare Inzaghi in questi ultimi giorni.

Non solo l’Inter: il futuro del Papu fra Serie A ed Europa

Oltre all’Inter anche altri due club di Serie A sarebbero sulle tracce di Alejanndro Gomez. Udinese e Lecce starebbero infatti studiando le mosse per riportare in Italia il Papu, che in caso di un contratto biennale potrebbe permettere ad una delle due società di sfruttare i vantaggi del decreto crescita. L’ex Atalanta è dunque in attesa di scoprire di più sul suo futuro, con l’Arabia sullo sfondo.