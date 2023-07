L’ex Inter rompe il silenzio, che “pugnalata” ai tifosi: “Adesso posso dirlo”

L’ex Inter rompe il silenzio, dopo i momenti di totale assenza ai microfoni per quanto è emerso nel calciomercato in uscita.

Il club nerazzurro, al margine di questa stagione, ha dovuto separarsi da quello che è risultato comunque essere una colonna portante della storia recente dell’Inter, con i diversi trofei portati a casa e da protagonista, considerando anche l’ultimo Scudetto vinto dai nerazzurri, con lui in campo nell’annata storica vissuta con Antonio Conte.

Le cose sono cambiate da un po’ di tempo a questa parte, con una fetta di tifosi dell’Inter che si è scagliata contro di lui. E, proprio quest’oggi, ha finalmente rotto il silenzio parlando di quella che è stata la scelta di “tradire” l’Inter, nel momento clou delle trattative e del momento storico del club, scegliendo un’altra destinazione.

L’ex Inter rompe il silenzio sul “tradimento” al club: l’intervista

Via dall’Inter, per scegliere una destinazione diversa. Albergava nella mente di una delle colonne portanti del club nerazzurro che, giocando d’anticipo, stava già trovando il modo di separarsi dall’Inter.

Per ambizioni diverse da quelle del club interista, mandando così su tutte le furie l’intera tifoseria che ha spedito ora sui social, precisamente su Twitter, in tendenza il suo nome.

Mentre l’Inter cercava di lottare per lo Scudetto e per gli importanti obiettivi di stagione, quando il Napoli era ancora raggiungibile a gennaio, la scelta da parte di Skriniar di salutare l’Inter per accasarsi al PSG. E della sua scelta, ne ha parlato apertamente ad uno dei principali quotidiani francesi, proprio quest’oggi.

Skriniar spiega la scelta di salutare l’Inter: le parole

Milan Skriniar, ai microfoni de Le Pariesien in Francia, ha parlato di quella che fu la sua scelta di salutare l’Inter per andare a giocare al PSG. Ecco le sue parole: “È vero, avevo cominciato a parlare l’anno scorso col PSG. Ma ci voleva un po’ di tempo. Adesso posso dirlo, sono molto felice che finalmente sono qui a Parigi. Sono orgoglioso di aver firmato per un club così, per me parliamo di una squadra che anno dopo anno cresce sempre di più, voglio restare qui a lungo. Ho temuto di non riuscire a venire qui? Volevo venire qui da tempo, anche quando ero infortunato, il PSG mi scriveva per sapere come stessi, cosa stesse succedendo…”

Ultime su Skriniar, smaltito il problema fisico: sarà subito titolare

Sarà subito titolare del PSG, l’ex Inter, che potrebbe sfidare da avversario in Champions League proprio con il club parigino. Da ex capitano, nella prossima Champions, qualora i sorteggi vadano ad incrociare il cammino delle due squadre.

Dopo i problemi fisici, la rivelazione da parte dello stesso Skriniar sulla sua voglia e possibilità di giocare nell’immediato, avendo smaltito i problemi fisici dai quali era reduce per la passata stagione.