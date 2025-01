Juventus, intreccio Tomori: Giuntoli ha scelto un difensore bianconero

La Juventus è una delle squadre italiane più vive sul calciomercato di gennaio: ora Giuntoli chiude per il difensore.

Dopo la vittoria contro il Milan è arrivata la convinzione ancora maggiore di poter fare la differenza in questa seconda parte di stagione, andando a rinforzare la rosa con i nomi giusti che chiede Thiago Motta. La Juve ha necessario bisogno di prendere un nuovo difensore centrale e sta sondando il terreno per molti calciatori diversi ma il preferito del tecnico era e resta Fikayo Tomori, nome per cui la trattativa è molto complicata.

Il futuro della Juventus dipende anche dalle mosse di calciomercato che avverranno in questa sessione di trasferimenti e per questo motivo Thiago Motta ha chiesto a Giuntoli di accelerare.

Calciomercato Juventus: intreccio Tomori e nuovo difensore

La Juventus sta lavorando ai fianchi del Milan per provare a strappare subito Fikayo Tomori ai rossoneri. Il difensore inglese è in cima alla lista dei desideri di Thiago Motta che vuole completare il reparto arretrato con un centrale molto forte fisicamente e capace di replicare le caratteristiche di Gleison Bremer.

L’accordo tra Milan e Juventus per Tomori è vicino alla chiusura ma il calciatore non è troppo convinto di voler lasciare Milano per abbracciare il progetto bianconero e sta ragionando sul suo futuro.

Intanto, secondo le ultime notizie di mercato, la Juventus lavora anche per un altro difensore: può chiudere subito un affare dalla Premier League.

Niente Tomori ora: la Juventus contatta il Newcastle

Fikayo Tomori alla Juventus a gennaio sembra un colpo impossibile in questo momento. Il centrale inglese sta facendo resistenza perché è tornato a essere centrale nel progetto Milan dopo l’addio di Fonseca ed p la prima scelta assoluta di Sergio Conceiçao che gli ha chiesto di restare.

In mezzo a tutto questo caos di incertezze, la Juventus si sta muovendo per Lloyd Kelly del Newcastle. Il centrale inglese classe ’98 è il nome nuovo su cui sta lavorando Cristiano Giuntoli perché lo ritiene all’altezza delle caratteristiche che chiede Motta e anche a livello economico rientra nei parametri.

Lloyd è il difensore scelto dalla Juventus in questo momento. In poche ore si può trovare l’accordo sia con il Newcastle che con il calciatore e quindi arrivare alle firme definitive.

Kelly alla Juventus: le cifre dell’accordo

La Juventus vuole Lloyd Kelly del Newcastle. Ha convinto Giuntoli e probabilmente anche Thiago Motta che dovrà utilizzarlo subito. Fino a questo momento ha collezionato solo 13 presenze in stagione in tutte le competizioni e quindi è in uscita dai Magpies.

Il Newcastle chiede 25 milioni di euro per cedere Kelly ma la Juventus è fiduciosa di chiudere a 15 + bonus per arrivare subito all’accordo definitivo.