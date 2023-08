Guai per Zhang, chiesto il carcere: anche l’Inter rischia

Ci sono degli aggiornamenti che riguardano il futuro dell’Inter e di Steven Zhang che rischia seriamente tanto, sono stati chiesti 3 mesi di carcere per il giovane presidente nerazzurro.

Situazione veramente critica per la società nerazzurra che ora osserva da sempre più vicino quello che sta accadendo al proprio presidente che potrebbe ritrovarsi in una vicenda quasi drammatica anche per la stessa società di calcio italiana.

Saranno decisivi i prossimi mesi perché c’è una data per decidere il tutto che potrebbe complicare le cose in vista di quella che sarà la decisione da prendere nei confronti dello stesso presidente.

Inter: Zhang nei guai, debiti di 300 milioni

Sono anni ormai che l’Inter si è ritrovata in una situazione economica complicata. Con l’arrivo di Suning e Zhang sembrava che i grossi debiti della società nerazzurra fossero messi da parte e invece non è così. Perché il club sono un paio di anni che si ritrova in una situazione economica davvero di crisi che potrebbe complicare il futuro della società e degli obiettivi che il club si è posto.

Dagli anni del Covid sono emersi i primi problemi per la società cinese di Suning il gruppo che guida l’Inter e, infatti, sono uscite diverse notizie e contatti in questi anni riguardo la possibile cessione di Zhang della società. Alla fine però è rimasto alla guida, anche se per mesi nell’anno dello scudetto non è riuscita a pagare gli stipendi la società per i problemi economici e i rubinetti chiusi. Questo ha spinto il club a chiedere dei prestiti davvero alti per tenere a galla la società.

Ora però i debiti dell’Inter sono alti e anche quelli di Zhang che rischia davvero tantissimo in vista dei prossimi mesi quando arriverà una sentenza riguardo questa vicenda che sta andando avanti.

Debiti Inter: udienza Zhang, rischia il carcere

Il debito è di 300 milioni per Zhang che rischia tanto e mette nei guai anche l’Inter. Sentenza rinviata al momento, visto che era previsto per il 21 agosto e ora è rimandata al 27 novembre. Ci sarà però l’udienza per decidere cosa e come dovrà pagare il giovane presidente nerazzurro.

L’imprenditore cinese dovrà fare i conti nei prossimi mesi con la questione del prestito di oltre 300 milioni di euro in favore della China Construction Bank. Una situazione che può creare problemi seri alla società nerazzurra dell’Inter.

Zhang in carcere: rischia fino a 3 mesi

Entro il 2024 dovrà essere restituito il debito e ora Zhang rischia seriamente anche il carcere visto che dal proprio paese fanno sapere che rischia fino a 3 mesi di carcere con l’eventuale pena che potrebbe anche finire per essere convertita in pena pecuniaria.