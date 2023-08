Tifosi del Napoli senza parole: salta anche questo colpo

Svolta improvvisa e il Napoli incassa l’ennesimo duro colpo: tifosi a bocca aperta dopo l’esito di una importante trattativa.

Da Danso a Gabri Veiga, passando per una serie di richieste altissime che hanno bloccato ogni tipo di trattativa in entrata. Il mercato del Napoli, guidato da De Laurentiis e Meluso ma anche dalle indicazioni di Rudi Garcia, è partito a luglio con un obiettivo ben preciso.

Snaturare una squadra già forte e vincente sarebbe stato un errore clamoroso. Qualcosa da evitare, puntando su un blocco di calciatori già di grande valore, con un modulo consolidato ma anche con la necessità di innestare altre pedine per fare il salto di qualità. De Laurentiis ha quindi lavorato in questa direzione, e intanto ha provato a chiudere alcuni rinnovi importanti blindando Osimhen e Kvaratskhelia, in attesa dell’ufficialità.

Scelte sagge, verrebbe da dire, che hanno però portato per le lunghe alcune trattative poi sfumate. Il Napoli ha reagito al “no” del Lens per Danso portando in Serie A Natan, ma ha incassato anche la giravolta di Gabri Veiga, che ha preferito la maxi offerta araba alla grande occasione di essere protagonista con i partenopei. Anche in questo caso De Laurentiis ha provato a cambiare obiettivo per accontentare Garcia, ma le notizie in arrivo hanno nuovamente un sapore amaro per i tifosi di fede partenopea.

Napoli, secca smentita sulla trattativa

Il Napoli resta ancora a caccia di rinforzi. Li chiede Rudi Garcia, contento della squadra ma consapevole che qualcosa debba ancora essere fatto.

L’arrivo di Cajuste in mediana non dovrebbe essere l’unico colpo per un centrocampo che per il tecnico deve essere rafforzato, e anche le prove di Raspadori da mezzala sono un messaggio chiaro sull’esigenza di inserire un elemento di qualità. Il tecnico chiede un calciatore che possa garantire dribbling, fantasia e qualche gol che non guasta, soprattutto quando in Champions League il livello si alzerà.

Ecco perché l’obiettivo Lo Celso è stato accostato in più occasioni al Napoli. L’argentino del Tottenham piace a Garcia, ha esperienza in Europa e soprattutto caratteristiche che si sposerebbero alla perfezione con i concetti di calcio visti nelle prime uscite stagionali dei campani. Sulla trattativa però arriva una secca smentita.

Gli agenti del centrocampista, contattati da Radio Punto Nuovo, alla domanda su un possibile passaggio in Serie A del calciatore, hanno risposto in maniera inequivocabile, confermando che non ci sarebbero stati contatti per imbastire una trattativa con il Napoli. Una notizia che spiazza ma che non esclude un tentativo in extremis nelle ultime ore per Lo Celso, specie se il Tottenham aprisse a un prestito in stile Anguissa o Ndombele.