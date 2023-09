“La cessione dell’Inter è in fase avanzata”: svelata la nuova proprietà

L’Inter a breve potrebbe cambiare la proprietà. Stando alle ultime informazioni, la cessione è in fase avanzata

Mentre in campionato l’Inter non ha nessuna intenzione di fermarsi, continua a tenere banco la situazione societaria. Ormai da tempo si parla di una cessione da parte del club nerazzurro ed ora ci sarebbero delle conferme.

Secondo quanto riferito da Turki Alghmadi sui canali social personali, la cessione dell’Inter sarebbe in fase avanzata e la nuova proprietà sembra essere pronta a chiudere la trattativa. Si tratta di un qualcosa molto importante e che potrebbe cambiare il futuro dello stesso club nerazzurro. Ecco i dettagli.

Inter: si cambia proprietà, trattativa ad un passo dalla chiusura

La presenza di una situazione economica non propria rosea sembra portare l’Inter a cambiare proprietà con Zhang pronto a lasciare per garantire un futuro molto più roseo al club. Per il momento si parla di indiscrezioni e non ci sono conferme ufficiali, ma la trattativa sembra essere ormai in via di definizione e non ci resta che aspettare le prossime settimane per avere un quadro molto più chiaro. Si tratta di una possibilità che potrebbe cambiare molto anche il futuro del club considerando la volontà della proprietà di ambire a traguardi importanti.

Stando alle ultime indiscrezioni, Investcorp nelle prossime ore potrebbe presentare una proposta a Zhang per acquistare l’Inter. In questi ultimi mesi il gruppo ha lavorato per trovare i fondi ed alla fine affondare il colpo. La situazione è ormai in via di definizione e presto potrebbe esserci la fumata bianca.

Non ci resta che aspettare qualche settimana per avere un quadro molto più chiaro. Di certo c’è la volontà di chiudere il prima possibile un colpo assolutamente molto importante anche in ottica futura e non ci resta che attendere un po’ per avere delle certezze sul futuro del club nerazzurro.

Inter: Investcorp pronto ad affondare il colpo

Investcorp è pronto a prendere in mano l’Inter per rilanciare le ambizioni a livello internazionale e non solo nazionale. Il passo indietro di Zhang è ormai una sicurezza, ma bisognerà arrivare ad un accordo economico non sicuramente semplice. I passi avanti, comunque, sono stati fatti e non ci resta che aspettare le prossime settimane per avere un quadro molto più chiaro.