Tennis, il calvario prosegue: è arrivata un’altra bruttissima notizia

Pessime notizie per uno dei grandi protagonisti del mondo del tennis: arriva una ‘mazzata’ per i suoi tifosi

La stagione 2023 si è appena conclusa, ma per il mondo del tennis è già tempo di proiettarsi sul 2024. Come sempre l’off season avrà infatti una durata relativamente breve. Poche settimane ancora e si tornerà in campo, con un grande appuntamento che già si staglia all’orizzonte: gli Australian Open. Il primo attesissimo Slam dell’anno potrebbe dare il bentornato ad alcuni big del circuito, meno che uno. Per lui il calvario sembra infatti dover proseguire.

Se ormai il rientro di Rafa Nadal è ufficiale, e non da Melbourne, bensì dall’Atp 250 di Brisbane, in partenza il 31 dicembre 2023, non sembrano esserci i margini per un ritorno in campo di Nick Kyrgios. Protagonista di una sola e imbarazzante partita nel 2023, il tennista australiano attualmente è senza ranking e non ha ancora annunciato ufficialmente la sua volontà di tornare in campo.

Fermato da un infortunio al ginocchio che lo ha costretto a ripetuti interventi, il tennista australiano sembrava per tutti destinato a rientrare direttamente nel 2024. E quale miglior palcoscenico se non quello di Melbourne, il suo torneo del cuore? A quanto pare, però, le speranze di rivederlo in campo fin da gennaio sono ridotte al lumicino. Una notizia devastante per tutti i suoi tifosi e per i semplici appassionati di tennis che avrebbero voluto riabbracciare uno dei più grandi talenti del circuito.

Gli Australian Open perdono un protagonista: Nick Kyrgios potrebbe dare forfait

In programma dal 14 al 24 gennaio 2024, gli Australian Open sono stati per molti anni il torneo prediletto di Kyrgios. Dal suo esordio nel 2012, solo lo scorso anno, per evidenti problemi fisici, è stato costretto a saltare Melbourne.

Nel resto delle stagioni, nonostante non sia mai stato un tennista particolarmente attento alla composizione del proprio calendario, ha sempre riservato un posto speciale al torneo di casa. Il fatto che non abbia però fatto richiesta di utilizzare il ranking protetto rappresenta però un brutto segnale per i suoi tifosi.

La lettura può essere doppia: o se n’è semplicemente dimenticato, cosa non del tutto improbabile per un giocatore come Nick, da anni privo anche di un coach personale; o ha scelto consapevolmente di non farne uso a causa di una forma fisica ancora precaria. Lo scopriremo molto presto. L’ultima speranza per i suoi tifosi è infatti appesa alle wild card, cinque delle quali devono ancora essere assegnate dagli organizzatori (mentre tre sono già andate a giocatori australiani come Duckworth, Pomans e Walton).

Se Kyrgios dovesse comunicare la propria disponibilità, non c’è alcun dubbio sul fatto che uno di questi jolly verrebbe assegnato a lui, giocatore che solo due anni fa non solo giocava in Australia, ma alzava anche il prestigioso titolo del doppio con l’amico Kokkinakis. In caso contrario, non sappiamo se e quando potremo davvero rivederlo in campo.