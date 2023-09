Svolta in panchina: esonero deciso, pronto Inzaghi

Filippo Inzaghi è pronto a tornare in panchina. La svolta in panchina è ormai dietro l’angolo. Le decisioni saranno prese a breve.

La stagione è ormai pronta ad entrare nel vivo ed anche i club sono al lavoro per cercare di trovare la giusta soluzione per rilanciare la squadra dopo un periodo non assolutamente facile.

L’esonero è ormai certo e sono in corso le riflessioni. Le ultime indiscrezioni parlano del nome di Filippo Inzaghi come quello in pole position, ma per il momento ancora nessuna decisione è stata presa. Di certo nelle prossime ore sarà comunicata una scelta definitiva sul futuro dello stesso club.

Svolta in panchina: Inzaghi il nuovo allenatore

Filippo Inzaghi sembra essere ormai prossimo a tornare in campo dopo una esperienza non sicuramente facile alla Reggina. Il suo nome piace molto alla società, ma per il momento lo stesso tecnico non ha ancora sciolto i dubbi. I contatti sono in corso e nelle prossime ore sarà presa una decisione molto importante per cercare di avere delle informazioni importanti sul futuro dello stesso club.

Stando a quanto riferito da tuttoc.com, un club ha ormai deciso di esonerare il proprio tecnico e puntare tutto su Filippo Inzaghi, un tecnico che ha voglia di iniziare una nuova esperienza dopo il fallimento della Reggina. L’Avellino, infatti, ha individuato in lui il nome nuovo per sostituire Rastelli dopo un inizio molto complicato. Ad oggi sono in corso delle riflessioni in caso e ci sono anche altri nomi in corsa per cercare di avere il profilo giusto per cambiare passo.

Sicuramente Inzaghi resta in pole position e vedremo cosa succederà nelle prossime ore. Si tratta di un profilo che piace molto ai campani e Inzaghi, nonostante alcuni dubbi, potrebbe decidere di andare a sposare questo progetto con l’obiettivo di ottenere dei grandissimi risultati nel minor tempo possibile.

Ultime Inzaghi: l’Avellino spinge per averlo in panchina

L’Avellino spinge per avere Inzaghi in panchina e questo pressing potrebbe davvero in poco tempo delle buone notizie. Si tratta di una opportunità per entrambi e per questo motivo non ci resta che aspettare le prossime ore per avere un quadro molto più chiaro e capire alla fine su chi deciderà di puntare Perinetti.