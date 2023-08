Cagliari: Ranieri annuncia il nuovo acquisto e punge Mancini

Il Cagliari di Claudio Ranieri cade 0-2 in casa contro l’Inter di Inzaghi che non è riuscita ad avere un impatto positivo contro il primo grande avversario al ritorno in Serie A.

Niente da fare questa volta, dopo il pareggio alla prima giornata è arrivata oggi una sconfitta per il club sardo contro una delle migliori squadre del campionato.

Cagliari Inter: le parole di Ranieri

Claudio Ranieri ha parlato ai microfoni di Dazn al termine di Cagliari Inter:

“Primo tempo nelle mani dell’Inter, abbiamo fatto ben poco. Nella ripresa però loro hanno gestito e noi abbiamo avuto qualche fiammata. Noi sapevamo i movimenti che facevano e non siamo riusciti a fermarli perché sono una squadra pronta a lottare per vincere il campionato. Buona prova per noi per capire che campionato è la Serie A. Nazionale? Non ci sarei andata a quella Araba, ho stimoli differenti rispetto ai soldi al momento. Oggi voglio lavorare per un club, in futuro vedremo se ci sarà una chiamata stimolante di qualche Nazionale. Sono soddisfatto del mercato e vogliamo accontentare tifosi e presidente per ottenere la salvezza. Petagna è un profilo che mi piace, è un grande centravanti ed è un punto di riferimento importante”.