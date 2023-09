Inzaghi furioso con l’Inter: sfogo pesantissimo

L’Inter di Simone Inzaghi perde la prima partita in campionato: i nerazzurri cadono sotto i colpi del Sassuolo e il tecnico è una furia.

La squadra capolista della Serie A perde per la prima volta in campionato e lo fa di fronte al proprio pubblico. La situazione ora è da tenere sotto controllo perché per la terza partita consecutiva dopo il derby – considerando anche la Champions League – la squadra non è sembrata girare bene dal punto di vista del gioco.

La sconfitta dell’Inter accende la spia d’allarme per Simone Inzaghi che non si aspettava una prestazione negativa contro il Sassuolo. La sconfitta è stata pesante e ora è tempo di rimettere in ordine i tasselli negativi.

Sconfitta Inter, Inzaghi analizza il ko: le parole

L’Inter di Simone Inzaghi perde contro il Sassuolo ma non perde la vetta della classifica. Cinque vittorie e una sconfitta per il club nerazzurro che resta comunque la favorita per lo Scudetto ma il tecnico non è troppo felice del rendimento dei suoi.

Ai microfoni di DAZN, Simone Inzaghi ha analizzato la partita e il brutto risultato maturato a San Siro contro il Sassuolo.

“Abbiamo fatto un buon primo tempo contro una squadra in salute. Dovevamo fare più di un gol nel primo tempo. Siamo partiti bene nel secondo tempo ma poi c’è stato il pareggio e non siamo più riusciti a tenere le distanze e abbiamo perso lucidità”.

Inzaghi è una furia: se la prende con la squadra

La sconfitta dell’Inter ha fatto scattare nella testa di Inzaghi un ciclone di difficoltà difficilissime da superare. Il tecnico non è rimasto per niente contento della partita e soprattutto dell’atteggiamento dei suoi.

Difficoltà contro squadre offensive? “Nel primo tempo abbiamo coperto bene il campo e non abbiamo sofferto più di tanto nelle loro ripartenze. Ed è lì che dovevamo fare qualcosa in più. Potevamo realizzare più gol e poi ci sono stati degli episodi che non sono girati a nostro favore“.

Errore sul gol di Berardi? “Lo conosciamo, è un giocatore con grandissime qualità balistiche, è stato un grandissimo gol. Anzi, un eurogol. Dovevamo essere lucidi e più squadra a tenere le distanze e a provare a riprendere la partita“.

Scudetto Inter? Inzaghi non ha dubbi: “Calendario difficilissimo”

Scudetto? “Perdere in casa davanti ai nostri tifosi ci fa star male. Dobbiamo capire e analizzare dove e cosa avremmo potuto fare meglio. Tra pochi giorni saremo di nuovo in campo in un calendario difficilissimo“.

Arnautovic titolare senza infortunio? Sanchez come sta? “Alexis sta bene, anche se non ha fatto la preparazione con noi. È un calciatore che ci aiuterà, si allena con noi da tempo e conosce bene il nostro metodo e i nostri principi. L’infortunio di Arnautovic ci toglie qualche rotazione che sarebbe stata importantissima. Dobbiamo recuperare ancora molti giocatori importanti come Cuadrado e Sensi“.