Nuovo esonero in Serie A: già scelto il sostituto

La Serie A è al centro di nuove polemeiche per l’allenatore e ora la società ha contattato il nuovo allentore: ecco di chi si tratta.

La sesta giornata di campionato si avvia verso la fine e possono essere decise novità importanti per tanti club. La stagione è ancora all’inizio ma ci sono ancora alcune cose che non stanno andando bene e la società sta valutando di aggiustarle ora per non avere problemi in futuro.

L’esonero sembra scontato a questo punto visto il netto caldo di rendimento e le difficoltà che sta vivendo la squadra in queste settimane di inizio campionato.

Serie A: esonero ormai deciso, il presidente è una furia

La Serie A può portare a clamorose sorprese nel giro di pochissime ore. La sesta giornata è quasi terminata e potrebbero esserci novità eclatanti prima dell’inizio del prossimo turno. Il presidente è tutt’altro che felice rispetto alle prestazioni della squadra che non sta per niente rispettando le aspettative.

La nuova sconfitta ha portato tanta rabbia nell’ambiente e ora toccherà al presidente capire come agire e se cambiare allenatore con effetto immediato.

L’esonero dopo la sesta giornata di Serie A sembra quasi scontato con le novità che sono dietro l’angolo.

Udinese ancora sconfitto: Sottil verso l’esonero?

L’Udinese di Andrea Sottil perde ancora e contro il Napoli ha giocato probabilmente la peggior partita del campionato. La squadra non ha girato bene come succedeva nella passata stagione e i 3 punti in 6 partite di campionato sono pochissimi per pensare di poter arrivare all’obiettivo salvezza il prima possibile.

Nell’ambiente friulano c’è qualcosa che non va e non è da escludere l’esonero di Sottil nelle prossime ore. Il tecnico non è ancora riuscito a dare identità alla squadra che l’anno scorso aveva molto più carattere e sembrava sempre pericolosa.

L’esonero di Sottil non è impossibile ma tutto, probabilmente, dipenderà anche dalla prossima partita contro il Genoa. Come ha commentato lo stesso tecnico a DAZN.

“Mi aspettavo più cattiveria e intensità. Venivamo da una sconfitta immeritata contro la Fiorentina e avevamo voglia di far bene. Non siamo riusciti a mettere pressione al Napoli la cui qualità è veramente alta. Tutto difficile però non c’è tanto da dire, c’è da stare lucidi e da preparare al meglio la sfida contro il Genoa”.

Esonero Sottil: Gotti al suo posto

L’esonero di Sottil dall’Udinese non è da escludere. Così come non è impossibile il ritorno in bianconero di Luca Gotti. Il tecnico toscano ha lasciato un gran ricordo nell’ambiente e in caso di ulteriori difficoltà sarebbe pronto al ritorno.

Luca Gotti all’Udinese sarebbe garanzia di un lavoro simile a quello di Sottil ma anche di grande gestione del gruppo. Conosce la maggior parte dei calciatori e soprattutto ha un rapporto diretto con la società.