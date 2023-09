Tutti pazzi per Kayode, spunta l’offerta: contratto da top fino al 2028

La Fiorentina ha messo in mostra il talento del giovane Michael Kayode: ora sono tutti pazzi di lui, e le big sono pronte all’assalto.

Il giovane terzino destro si sta prendendo sempre maggior spazio con la maglia della Viola, grazie alle sue grandi qualità già dimostrate sin dalla prima partita. Vincenzo Italiano ha dimostrato di voler credere nelle sue caratteristiche che si sposano alla perfezione con il modo di voler giocare del tecnico nato in Germania.

Il futuro di Kayode è tutto da scrivere e in questa stagione proverà a prendersi la scena già alla Fiorentina, per poi fare il definitivo salto di qualità.

Fiorentina, tutti invidiosi per Kayode: lo vogliono le big

Michael Kayode è uno dei giovanissimi che ha messo in mostra il suo talento in questa nuova stagione appena iniziata. Classe 2004, ha stregato Italiano sin dalla scorsa stagione e quest’anno ha scelto di dargli una chance convocandolo stabilmente in Prima Squadra. Alle prime partite ha subito rubato l’occhio a tutte le big che stanno già pensando al suo acquisto.

Inoltre Kayode può diventare un grande rinforzo anche per l’Italia Under 21 e anche per la formazione di Luciano Spalletti, visto che ha solo 19 anni e maturato già grande esperienza nelle giovanili della Fiorentina e ora in Prima squadra.

Presto andrà a delinearsi anche il futuro di Kayode che è il nome su cui si stanno focalizzando le big.

Kayode gioiello della Fiorentina: la decisione del club

La Fiorentina si gode il talento di Michael Kayode e non ha alcuna intenzione di lasciarlo partire. La situazione relativa al giovanissimo esterno piemontese è molto chiara e il club di Rocco Commisso vuole renderla ancora più evidente.

Secondo quanto riferisce La Nazione, la Fiorentina ha iniziato le trattative per il rinnovo di Kayode. Il club crede molto nelle sue qualità e nel suo potenziale, sa che può diventare uno dei migliori terzini della Serie A, e non intende lasciarselo scappare.

L’occasione di crescere, da titolare, nella Fiorentina è molto ghiotta per Kayode. Il brutto infrotunio di Dodò ha anche accelerato il suo processo di inserimento e ora tocca al classe 2004 mettere in mostra tutte le sue doti.

Rinnovo Kayode: i dettagli

La Fiorentina pensa al rinnovo di Michael Kayode. Il terzino destro classe 2004 ha già espresso le sue qualità e ora può diventare l’uomo simbolo della Fiorentina del futuro.

Il club viola vuole trattenerlo e intende blindarlo. L’accordo attuale scadrà nel 2025, anche se c’è un’opzione in favore della Fiorentina per prolungarlo di un altro anno. L’idea della Fiorentina è di adeguare il contratto di Kayode e portarlo al 2028.