Italia, Spalletti lo fa fuori: non è stato convocato, il motivo

Nelle scorse ore è stata diramata la lista dei convocati di Luciano Spalletti per i prossimi impegni della Nazionale italiana, ma fra i nomi è subito saltata all’occhio l’assenza di uno degli uomini simbolo di questo gruppo.

Una decisione, questa, che potrebbe far e non poco discutere, ma che sarebbe stata prontamente, e indirettamente, motivata a seguito di quanto ha circondato proprio in queste ultime settimane il giocatore.

Molti potrebbero interpretare questa decisione del commissario tecnico italiano come una sorta di punizione nei confronti del giocatore azzurro, ma la realtà dei fatti parla di tutt’altra motivazione, che forse potrebbe far ancora più preoccupare i tifosi degli azzurri.

Sorpresa Italia, Spalletti non lo convoca: il motivo

I prossimi impegni contro Malta ed Inghilterra saranno decisivo per il cammino dell’Italia verso Euro 2024. Non vincere significherebbe difatti giocarsi la partecipazione alla prossima edizione della competizione continentale, ed il movimento calcistico italiano non può, al momento, permetterselo.

Per questo motivo Luciano Spalletti ha deciso di convocare i giocatori più in forma del momento, lasciano a casa chi gli dava meno sicurezze del previsto. Questo ha dunque portato il commissario tecnico della Nazionale a prendere qualche decisione sorprendete, che più nello specifico ha previsto l’esclusione dalla lista dei convocati di uno degli uomini simbolo di questo gruppo azzurro.

Spulciando i nomi scelti da Luciano Spalletti si può subito notare come il commissario tecnico dell’Italia abbia deciso di lasciare a casa Ciro Immobile. Una scelta discutibile, ma che potrebbe avere in qualche modo senso se pensiamo alla clamorosa panchina contro l’Ucraina ed al periodo non felicissimo che starebbe attraversando con il club.

Italia, Immobile non convocato: il motivo

Molto probabilmente Luciano Spalletti ha deciso di escludere Immobile dalla lista dei convocati perché il capitano della Lazio, e della Nazionale, non è al meglio della sua condizione fisica.

Oggi infatti si è parlato tanto di come l’italiano rischiasse di saltare la sfida dei biancocelesti contro l’Atalanta a causa di un affaticamento ai flessori, lo stesso problema che lo ha difatti costretto a rimanere in panchina contro il Milan. Il giocatore però in giornata si è sottoposto ad una serie di esami strumentali che, per fortuna, hanno escluso ogni forma di lesione muscolare, ma nonostante questo Spalletti ha comunque deciso di non rischiarlo.

Italia: due sorprese fra i convocati di Spalletti

Escluso Immobile, Luciano Spalletti ha deciso di stupire i tifosi della Nazionale con altre due piacevole sorprese fra i convocati. Il neo commissario tecnico dell’Italia ha infatti deciso di accogliere in gruppo Giacomo Bonaventura, a diversi anni dall’ultima volta, e Destiny Udogie, alla prima convocazione con la Nazionale maggiore.

Per il resto, Luciano Spalletti ha fatto affidamento sui soliti noti, nella speranza che le due partite contro Malta ed Inghilterra possano dargli ragione.