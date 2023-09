Sabrina Ferilli, il vestitino si apre all’improvviso: visione incandescente

Sabrina Ferilli abbraccia la natura e lo fa con outfit che ha fatto girare la testa a tutti i suoi ammiratori e non solo.

Vacanze terminate da un pezzo per Sabrina Ferilli che quest’estate è già tornata al lavoro per la realizzazione delle nuove puntate di Tu si que vales, talent show di Canales 5 pronto a tornare protagonista a partire da sabato 23 settembre. Tante aspettative da parte del pubblico che già avuto modo di fare i conti con le prime anticipazioni.

Attesa che sta dunque per finire per gli appassionati del format che non vedono l’ora di assistere alla sua stagione numero 10, show che nonostante alcuni rinnovi ha deciso di puntare sui alcune garanzie. Tra queste non manca proprio l’artista romana, entrata in scena a partire dalla sesta edizione, che con la sua presenza ha dato un tocco in più al programma.

La sua ironia e sagacia hanno veramente pochi rivali all’interno del mondo dello spettacolo, Mediaset lo sa bene e per questo ha deciso di non privarsi di uno dei suoi nomi di punta. Presentatrice e attrice televisiva, la Ferilli, anche molto attiva sui social. Proprio di recente ha voluto regale ai suoi fan uno scatto del suo ultimo lavoro, immagine giudicata dal popolo del web particolarmente affascinante.

Scatto floreale per Sabrina Ferilli: sguardo ammaliante e camicia che si apre

Periodo di vendemmia anche per la showgirl che oltre a sapere come si fa a stare al passo coi tempi, non dimentica le più antiche tradizioni dell’uomo e ha ancora oggi un occhio di riguarda per la natura. Specialmente, in questo periodo, per l’uva per la quale la Ferilli sembra avere un debole. Sguardo sensuale ed emozionato per l’ormai anche influencer che ha voluto mostrare al pubblico dei social il suo prodotto.

Scatto accompagnato da un outfit floreale dai toni scuri quasi totalmente sbottonato per lei. Connubio perfetto tra le temperature ancora calde, rese se possibile ancora più hot dalla provocante immagine della conduttrice, e un autunno pronto a bussare alle porte. Insomma, quasi sessant’anni e non sentirli affatto per la sempre ammirabile Sabrina Ferilli.

Incetta di like e di commenti dal pubblico che ha saputo apprezzare e non poco il potente messaggio che la Ferilli ha voluto condividere attraverso lo scatto. Tanta sensibilità da parte sua che è forse l’ultimo baluardo di un fascino italiano e mediterraneo che al giorno d’oggi sembra difficile da individuare in altre personalità che mirano ad avere un carriera simile alla sua.