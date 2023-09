Jorginho massacrato dai tifosi: minacce alla famiglia, pronto al ritorno in Serie A

Massacrato dai tifosi, con minacce da condannare fortemente per quanto riguarda la situazione legata a Jorginho.

Non è scoppiato l’amore tra il popolo dei Gunners e Jorginho e finché succede questo, nel calcio, niente di negativo da dover aggiungere. Specie quando i legami recenti hanno visto il giocatore finire da una parte all’altra di Londra, dal Chelsea all’Arsenal, ma quanto fatto da un individuo che lady Jorginho definisce “bullo” e non tifoso dei Gunners, ha oltrepassato infatti ogni limite.

Minacce e offese sotto l’ultimo post pubblicato dal calciatore italo-brasiliano, molto criticato di recente in terra londinese e inglese. Di seguito il post in questione con tanto di risposta della moglie di Jorginho.

Jorginho, offese e minacce: la vicenda preoccupa la moglie che risponde

La moglie di Jorginho non ci sta e risponde a quelle che sono le offese dirette a Jorginho e a tutta la sua famiglia, con un tifoso dell’Arsenal – se così può definirsi – che ha commentato il post “cacciando” letteralmente Jorginho, indesiderato secondo lui stesso nella terra londinese.

Non se la passa benissimo l’ex Napoli e occhio a quelle che sono le ipotesi di un ritorno in Italia, dov’è stato tanto amato tra Verona e Napoli nelle sue vecchie esperienze in Serie A.

Con Jorginho è rottura totale nell’ambiente dell’Arsenal, testimonianza lo è la lite coi tifosi e i commenti beceri sotto il suo ultimo post. La moglie, costretta a farlo, non le ha mandate a dire alla persona in questione.

“Jorginho questa non è più casa tua”, il post contro l’italo-brasiliano

Quelle che seguono, sono le parole sul commento postato su Instagram di un tifoso contro Jorginho e la sua famiglia, indesiderati nel lato dei Gunners di Londra: “Pezzo di me**a, andatevene via dall’Arsenal, siete tutti tifosi del Chelsea. Tornatene in Brasile oppure in Italia, qui non sei desiderato. Giuro che se indossa di nuovo una maglia dell’Arsenal… – e qui le minacce, ndr – Siete solo dei tifosi del Chelsea, la famiglia di Jorginho è la feccia d’Inghilterra”.

Sotto, poi, la risposta della moglie di Jorginho: “Instagram dovrebbe rimuoverti e dovresti vergognarti. Sei solo un bullo”.

Jorginho via dall’Arsenal? Potrebbe trovare serenità di nuovo in Italia

Potrebbe ritrovare la serenità in Serie A, tornando a casa sua, ma non al Napoli. Sono diversi i club interessati a Jorginho e occhio non solo alla Lazio, ma anche alla Juventus che con o senza le coppe europee, potrebbe comunque andare sull’italo-brasiliano per volontà di Giuntoli che lo vorrebbe in rosa. Al posto di Pogba, anche se in ruoli diversi del centrocampo a tre di Massimiliano Allegri, con gli esterni larghi a tutta fascia.