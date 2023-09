Real Madrid, via Ancelotti: già deciso il nuovo allenatore

Scelta già fatta, bomba dalla Spagna sul nuovo allenatore del Real Madrid che sostituirà Carlo Ancelotti.

Il Re delle coppe, tra i migliori tecnici della storia del calcio, finirà in Brasile dove diventerà il CT della Nazionale verde-oro cambiando per sempre la storia del calcio in Brasile considerando che diventerà il primo allenatore straniero scelto dalla Federazione sudamericana.

Ma se da una parte c’è l’approdo da Commissario Tecnico del Brasile, dall’altra c’è l’addio di Ancelotti al Real Madrid, club che avrebbe scelto già il suo erede per il futuro che sarà ai Blancos.

Addio Ancelotti, il Real Madrid ha già scelto il suo erede

Sceglie un ex Real Madrid, Florentino Perez, che conosce benissimo ed è attualmente tra i migliori giovani allenatori in circolazione.

Non cadrà su Zidane la scelta in panchina, allenatore che ha già fatto e dato tutto per la causa Real Madrid e che cerca ora una nuova soluzione per la panchina del modernissimo Santiago Bernabeu.

Per il post-Ancelotti, con “Carletto” pronto al grande approdo in Nazionale col Brasile, il Real Madrid avrebbe scelto Xabi Alonso alla guida dei Blancos. I Galacticos ripartirebbero dall’ex storico centrocampista della Spagna che, da un po’ di tempo a questa parte, sta mostrando un buon calcio e buone idee, che farebbero al caso del Real per il futuro, a partire dal 2024.

Nuovo allenatore del Real Madrid: sarà con Xabi Alonso il post-Ancelotti

Sarà Xabi Alonso a quanto pare il sostituto in panchina al Real Madrid, come nuovo allenatore dei Blancos. Dalla guida del centrocampo di ormai diversi anni fa a quella dalla panchina, per continuare il percorso cominciato di un progetto di giovani calciatori tra i quali Bellingham, Rodrygo, Vinicius e molti altri nella batteria di fenomeni allestita dai Blancos. E chissà che non possa aggiungersi poi anche Mbappè, con il collega iberico Matias Prats ad aver annunciato quella che è la notizia che ha presto fatto il giro del web, con Radio Marca che l’ha poi rilanciata in questa ultima ora. Con il Real Madrid dal 2009 al 2014, sarà Xabi Alonso il prossimo allenatore del club.

Ultime su Xabi Alonso: i numeri che convincono il Real Madrid

Dal 2022 allena il Bayer Leverkusen e propone un ottimo calcio Xabi Alonso, convincendo così il Real Madrid a sceglierlo come nuovo allenatore. Fermato solo dalla Roma di Mourinho, il Bayer Leverkusen era lanciatissimo in Europa League anche nella scorsa annata. Quattro vittorie e un pareggio fino a questo momento in Bundesliga, ai vertici della stessa classifica tedesca, con la possibilità di lottare per il titolo con il Bayern Monaco, favorito come sempre in Germania.