Klopp in panchina, c’è l’annuncio ufficiale: “È una scelta di cuore”

Jurgen Klopp è finito al centro dei rumors per il ruolo in panchina, lontano da Liverpool.

Lo stesso tecnico tedesco ha fatto un annuncio ufficiale, proprio in merito a quelle che sono state le voci recenti che lo hanno visto lontano dai Reds, nonostante il legame fortissimo tra il club e lui che, anche nei momenti più difficili recenti che ha vissuto, è rimasto alla guida dello stesso Liverpool.

Jurgen Klopp è il tecnico scelto, in cima alla lista dei desideri di chi lo vuole in panchina. Scelta di cuore, come annunciato dallo stesso tedesco, sull’importantissimo ruolo in panchina.

Klopp in panchina, scelta fatta: l’annuncio ufficiale

Per Klopp è arrivato uno di quei treni che rischia di passare una sola volta e, in giornata, è arrivato un annuncio ufficiale per voce diretta dell’allenatore tedesco.

Per un certo periodo si è trovato coinvolto nelle vicende che hanno riguardato il suo esonero, le cose ad oggi però sembrano cambiate e il Liverpool continua a coccolarselo. Adesso la scelta è stata fatta da parte di chi lo vorrebbe in panchina e il tecnico ha annunciato di aver fatto una scelta di cuore.

La scelta di cuore porta Klopp a restare al Liverpool, malgrado il ruolo da CT. Il tecnico tedesco è il profilo principale della Federazione della Germania, che vorrebbe appunto Jurgen Klopp come nuovo Commissario Tecnico della Nazionale. Col cuore a Liverpool, l’allenatore ha deciso di declinare ufficialmente e pubblicamente la sua Germania.

Klopp rifiuta la Germania e il ruolo da CT: “Ho il cuore a Liverpool”

Quelle che seguono, sono le parole di Jurgen Klopp che ha rifiutato ufficialmente il posto da CT con la Germania. Ecco cos’ha detto ai media, come riportato dal collega giornalista ed esperto di calciomercato, Fabrizio Romano sul ruolo da CT con la Germania: “Io sono un uomo leale e lo sarò sempre per il Liverpool. Qui c’è il mio cuore. Non posso cancellare gli ultimi otto anni e cosa provo per il Liverpool, cosa è per me. Io firmo un contratto e sono un professionista, nessuno mi ha drogato o legato per farmelo firmare. Se ho deciso di farlo è perché so che voglio restare qui fino alla fine dello stesso accordo”.

Klopp lontano dalla Germania, ma non lontanissimo: può diventare il CT nel 2026

Può diventare comunque il CT della Germania nel 2026, Jurgen Klopp, a seguito del prossimo triennio e dopo il Mondiale che si giocherà appunto nel 2026. Precisamente 20 anni dopo l’ultimo disputato in Germania, per ridare importante smalto alla Germania che, dopo il Mondiale vinto nel 2014 ha concluso poco o nulla.