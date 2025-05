Milan, nome nuovo dall’Arsenal: Napoli beffato

Il Milan guarda in casa Arsenal ed in tal senso il futuro può essere molto interessante con questo innesto di alto profilo. Si tratta di una beffa per il Napoli, dal momento che da tempo si sta muovendo sulle sue tracce.

Sono tanti i punti interrogativi che si stagliano sul futuro del club rossonero, dal momento che la situazione è, almeno in apparenza, in continuo divenire. Ancor di più adesso che si sono, anche se solo in minima parte, riaccese le speranze di Champions League vista la frenata collettiva di tutte le squadre che precedono la squadra di Sergio Conceicao in classifica. Dalla Juventus fino ad arrivare alla Fiorentina, passando per Roma e Lazio. A prescindere da come finirà, però, è fin troppo evidente che occorre intervenire in sede di mercato.

Farlo, per giunta, senza la qualificazione in Champions League è ancora più complicata ed allora per venire fuori da questa situazione occorrono idee chiare ed intuizioni di mercato. In tal senso, a quanto pare adesso il Milan ha messo nel mirino un nome nuovo che arriva direttamente dall’Arsenal e che è stato accostato, in diverse situazioni, anche al Napoli. Prima e dopo l’arrivo di Antonio Conte. Si tratta di un profilo che può essere estremamente funzionale ed andiamo a vedere in tal senso le ultime notizie che arrivano.

Milan, occhi in casa Arsenal: sfida testa a testa con il Napoli

Sono diversi i rinforzi di cui questa squadra ha bisogno per tornare ad essere realmente competitiva. E per giunta quasi in ogni reparto, dalla difesa fino all’attacco. Senza dimenticare la porta, in caso di cessione di Mike Maignan. In tal senso, stando a quanto raccontato da Transferfeed.com, il Milan si sta muovendo con convinzione sulle tracce di una vecchia conoscenza del calcio italiano. Si tratta di Jakub Kiwior, attualmente in forza all’Arsenal e che in Serie A ha fatto molto bene con la maglia dello Spezia.

Con i Gunners di Mikel Arteta sta trovando poco spazio e per questo motivo da diverso tempo si vocifera con insistenza di un suo addio. Con l’Arsenal che a quanto pare, in vista dell’estate, avrebbe aperto una sua cessione per cercare di salvare il salvabile dopo l’importante investimento fatto. Il Milan ci prova ma sa che sul calciatore c’è anche il Napoli. Sarà fondamentale, in tal senso, il progetto che sarà presentato al centrale polacco.

Con i rossoneri, infatti, potrebbe trovare maggiore spazio, visto che alla corte di Conte rischierebbe di essere chiuso da Alessandro Buongiorno. Si attendono sviluppi, ma il Milan resta vigile sul calciatore.