Juventus: addio o rinnovo, arriva il comunicato ufficiale

C’è l’annuncio della Juventus: svelato il futuro del giocatore, al centro di numerose voci di calciomercato.

La Juventus ha preso una decisione riguardo il giocatore. Una notizia sorprendete che cambia i piani del club bianconero. La mossa di Giuntoli è arrivata quando manca sempre meno alla fine della sessione estiva di calciomercato 2023. Ecco tutti i dettagli rivelati dal club che attraverso un comunicato ha reso noto le informazioni sul destino del ragazzo che era stato accostato a numerosi club.

Il calciomercato della Juventus non ha regalato grandi sorprese. Il club bianconero ha lavorato soprattutto alle uscite, piazzando quei giocatori che non rientravano più nel progetto o che avevano bisogno di andare a giocare. Alla lista manca ancora qualche elemento, come Bonucci, ma cresce la fiducia da parte del club che proverà a risolvere la questione entro il primo settembre. Intanto, è di oggi la notizia relativa al futuro dello juventino. Il suo futuro era appeso a un filo, fra l’addio e il rinnovo: ecco la decisione della società che ha annunciato tutto attraverso un comunicato.

Juventus, c’è la svolta: addio o rinnovo, la mossa di Giuntoli

Ora è anche ufficiale: la Juventus, attraverso il proprio sito, ha reso noto i dettagli relativi al futuro del giocatore che era finito nelle ultime ore al centro delle voci di calciomercato.

Allegri ha preso il ragazzo sotto la sua ala ed ha pretese il rinnovo di contratto. Svolta sorprendete riguardo il futuro del giocatore che proseguirà la sua esperienza alla Juventus anche per le prossime stagioni.

A differenze dei suoi compagni di squadra, Soulé o Kaio Jorge, che sono dovuti andare a Frosinone a farsi le ossa, il calciatore continuerà a giocare per i bianconeri e sarà un punto di riferimento per Allegri che nel corso della stagione gli concederà più di qualche spezzone.

C’è l’annuncio della dirigenza che ha trovato l’accordo per il rinnovo con la Juventus di Kenan Yildiz che ha firmato fino al 2027.

Comunicato ufficiale Juventus rinnovo Yildiz

Quando scade il contratto di Yildiz con la Juventus? Ecco il comunicato ufficiale della Juventus in merito al rinnovo di Yildiz. Il giocatore turco ha firmato quest’oggi, 20 agosto 2023, un rinnovo fino al 2027.

“Il rinnovo chiude un mese d’agosto pieno di sogni realizzati per Yildiz che prima ha preso parte alla tournée negli Stati Uniti della Juventus, poi l’esordio in Serie A a Udine e infine quello all’Allianz Stadium contro il Bologna. Oggi la firma sul contratto che legherà il calciatore al club bianconero fino al 2027. Un punto d’arrivo per il classe 2005 arrivato dal Bayern Monaco la scorsa stagione. Per lui 37 presenze con la Primavera di Paolo Montero e 15 gol realizzati. Nel mezzo anche l’esordio con l’Under 23, in Serie C, contro la Virtus Verona. Adesso la firma sul futuro che sarà ancora a tinte bianconere”.