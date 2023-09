Michael Schumacher, annuncio da brividi: mondo dello sport commosso

Tutti i fan di Michael Schumacher si sono sciolti in lacrime nell’ascoltare le ultime parole sul pilota tedesco: nessuno poteva immaginarlo.

Nonostante le ultime notizie su Michael Schumacher non siano affatto positive i tantissimi fan del grande campione di Formula 1 continuano a sperare in un miracolo, anche se ormai le possibilità di un recupero dell’ex pilota della Ferrari sono davvero ridotte al lumicino.

Il suo caro amico Roger Benoit, nei giorni scorsi, ha rivelato che la situazione di Schumacher è ormai “senza speranza“, confermando di fatto ciò che aveva già suggerito la moglie di Schumi, Corinna, nel documentario Netflix dedicato proprio alla vita sportiva del campionissimo.

Eppure c’è chi ritiene che alcune indiscutibili qualità di Schumacher possano giocare ancora un ruolo decisivo nella battaglia che il pilota tedesco porta avanti ormai da quasi dieci anni, ovvero dall’incidente in montagna del 29 dicembre 2013 sulle nevi di Meribel. Mika Hakkinen, storico rivale di Michael Schumacher, ha rilasciato un’intervista a f1-insider.com dove ha parlato anche del rapporto con l’ex ferrarista. I due campioni hanno dato vita a sfide spettacolari alla fine degli anni ’90, appassionando un’intera generazione di tifosi.

Una rivalità, quella tra Hakkinen e Schumacher, cominciata già all’età di 14 anni, quando i due si sfidavano sui kart. Lo stesso ex pilota finlandese ha ripercorso le tappe di questo grande duello, esaltando alcune caratteristiche del suo grande rivale.

Schumacher, le parole del grande rivale mettono i brividi: tifosi in lacrime

Secondo Hakkinen, infatti, Schumacher era un avversario molto duro, che non lasciava mai spazio e che non mollava mai. Proprio quest’ultimo aspetto è quello che caratterizza maggiormente l’ammirazione di Hakkinen nei confronti di Schumi. Il finlandese, durante l’intervista, si augura che questo dettaglio possa aiutare il campione tedesco: “Arrendersi non era nel suo vocabolario, e spero che questa qualità lo aiuti anche oggi“, ha aggiunto l’ex pilota della McLaren.

Indubbiamente tra i due rivali ci sono stati anche momenti di tensione. Su tutti il Gran Premio di Spa, in Belgio, nel 2000, quando Schumacher non esitò a spingere sull’erba Hakkinen a 300 km orari. Un gesto che fece molto arrabbiare il finlandese, che invitò il rivale “a usare il buon senso“.

Nonostante ciò, Hakkinen non ha problemi a dire che Schumacher è stato il migliore di quella generazione di piloti. L’ex McLaren ricorda che oltre al grande talento, Schumi era un perfezionista e riusciva ad arrivare alle vittorie attraverso un duro lavoro.