Serie A, spedito in tribuna ad un’ora dal match: il motivo

Spedito in tribuna quando sono state annunciate le formazioni ufficiali, un po’ a sorpresa, dopo i rumors che erano circolati.

Le formazioni ufficiali hanno confermato l’assenza dell’ultimo minuto, per un motivo preciso, nel match che riguarderà il club di Serie A nel posticipo di lunedì.

Dopo il week-end nel quale si sono visti diversi big match, è il tempo di altre due sfide anch’esse molto sentite per le condizioni di classifica in queste prime giornate di campionato. Ecco la notizia ufficiale dal comunicato sulle formazioni di oggi.

Serie A, finisce in tribuna quando manca poco al match: la scelta

A pochi istanti dal match, sono venute fuori le formazioni ufficiali con una sorpresa nella distinta dei titolari.

Uno dei migliori talenti sulla trequarti non sarà del match, nella scelta del tecnico che si è trovato costretto a rinunciare a lui, a causa di un problema non risolvibile nell’immediato.

C’è chi finisce in tribuna come Dia e non viene convocato, e chi invece fino all’ultimo prova a giocarsi le sue chance, ma con motivi ovviamente diversi. Perché, in Salernitana-Torino, l’escluso a sorpresa è Vlasic che è stato spedito in tribuna da Ivan Juric. Solo a pochi istanti dal match, quando sono state annunciate le formazioni ufficiali, è stata svelata la motivazione della scelta del tecnico croato.

Salernitana-Torino, out Vlasic: il motivo è di salute

Assente all’ultimo, Vlasic spedito in tribuna in Salernitana-Torino a causa di un problema che lo ha riguardato. Secondo quanto riportato dai colleghi di SOS Fanta, per lui ci sarebbe stata nel corso della giornata di oggi una forte gastroenterite, Vlasic non ha potuto partecipare alla sfida di oggi, dovendo guardare i suoi dalla tribuna.

Salernitana-Torino, le formazioni ufficiali

Quelle che seguono, tenendo presente anche la situazione legata a Dia oltre al problema di Vlasic, sono le formazioni ufficiali di Salernitana-Torino:

SALERNITANA (3-4-2-1): Ochoa; Lovato, Gyomber, Pirola; Mazzocchi, Bohinen, Legowski, Bradaric; Cabral, Candreva; Botheim. Allenatore: Paulo Sousa.

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Schuurs, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Ricci, Tameze, Lazaro; Seck, Radonjic; Zapata. Allenatore: Ivan Juric.