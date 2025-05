Juve: Kostic sblocca il colpo, Inter beffata con lo scambio

Il Fenerbahce potrebbe non riscattare il serbo e per lui si aprono le porte di una permanenza nel nostro campionato: tutti i dettagli

La Juventus potrebbe accogliere temporaneamente Kostic. Nonostante l’ottima stagione con la maglia del Fenerbahce, i turchi non sembrano essere intenzionati a riscattare il calciatori per la richiesta dei bianconeri. Una permanenza in salita che dovrebbe aprire un futuro differente per quanto riguarda l’esterno. Secondo le informazioni di Konur, ci sarebbe un club di Serie A fortemente interessato al calciatore e per questo motivo non è da escludere che si possa fare un tentativo.

L’interesse del club potrebbe aprire ad uno scambio nel prossimo calciomercato. La Juventus è pronta a sedersi al tavolo per trattare con il club di Serie A la possibile cessione di Kostic e provare a chiudere una operazione in entrata. Per il momento si è naturalmente nel campo delle ipotesi e delle valutazioni. Vedremo come si svilupperà il tutto al termine della stagione.

Juventus: svolta a sorpresa, arriva grazie Kostic

Il Fenerbahce potrebbe non riscattare Kostic e questo sembra aprire alla possibilità di una sua permanenza nel nostro campionato. C’è un doppio interesse e uno si prepara a diventare presto più qualcosa che di un semplice sondaggio. Non è da escludere che la Juventus possa optare di sedersi ad un tavolo per guardare con fiducia a questa operazione.

Secondo le ultime informazioni, il Parma starebbe seguendo da vicino Kostic per rinforzare la rosa durante il prossimo calciomercato soprattutto in caso di salvezza. E la Juventus potrebbe aprire a questa possibilità magari proponendo uno scambio con Leoni. Il difensore piace davvero molto ai bianconeri e il serbo rappresenta la giusta carta per andare a chiudere una operazione importante e beffare anche l’Inter. Per il momento siamo comunque nel campo delle ipotesi e bisognerà attendere le prossime settimane per capire come si svilupperà.

Di certo l’interesse della Juventus per Leoni è reale e va avanti ormai da tempo. La carta Kostic potrebbe sbloccare la situazione e piazzare un colpo importante nel prossimo calciomercato andando a beffare l’Inter. Naturalmente molto dipenderà anche dalla salvezza del Parma, che ancora non è matematica anche se molto vicina.

Mercato Juventus: Leoni resta un obiettivo

A prescindere dall’eventuale arrivo di Kostic, Leoni è un obiettivo della Juventus per il prossimo calciomercato anche se non sarà per nulla facile andarlo a prendere vista la concorrenza.

Naturalmente il serbo potrebbe rappresentare la carta giusta per andare a chiudere una operazione di calciomercato importante come quella del difensore Leoni.