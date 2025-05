Juventus, doppio colpo dalla Spagna: Giuntoli anticipa le big

La Juventus non vede l’ora di allestire una rosa competitiva in vista della prossima stagione. Dopo le tante delusioni degli ultimi mesi, spunta l’intreccio dalla Spagna

Un doppio colpo per rinforzare il reparto offensivo della Juventus. Spunta la nuova soluzione in ottica futura per ambire a grandi palcoscenici: il ds Giuntoli ha mandato i suoi osservatori in Spagna, ecco la decisione.

Il calciomercato della Juventus dipenderà soprattutto dalla qualificazione o meno in Champions League. Saranno ore decisive per ambire a grandi palcoscenici: Tudor cercherà di vincere le ultime due sfide di Serie A per il quarto posto alla portata dei bianconeri. Spunta il nuovo intreccio dalla Spagna come rivelato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport: ormai ci siamo per conoscere tutta la verità in vista del futuro.

Calciomercato, la mossa a sorpresa dalla Serie B: Giuntoli pigliatutto

La dirigenza bianconera cercherà di correre subito ai riparti dopo gli ultimi mesi deludenti. La Juventus ha voglia di tornare a lottare per lo Scudetto: spunta la decisione a sorpresa per i due talenti spagnoli.

Come svelato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, gli scout bianconeri nelle ultime settimane hanno osservato due talenti del Deportivo La Coruna, che milita attualmente nella B spagnola. Due esterni offensivi di belle speranze, come Hernandez di 23 anni e David Mella di 19 anni. Entrambi sono spagnoli e sono pronti a sbarcare nel calcio che conta: il ds Giuntoli non vede l’ora di entrare in azione per allestire la rosa bianconera sempre più competitiva.

La Juventus dovrà prima centrare la qualificazione alla prossima edizione della Champions League per poi tornare alla carica per i prossimi colpi. Tutto può cambiare in fretta in vista del futuro: il ds Giuntoli continua a monitorare i talenti in giro per l’Europa. Hernandez e David Mella del Deportivo La Coruna sono sulla lista della Juventus. Una voglia immensa di anticipare le big internazionali: un nuovo colpo di scena per rinforzare la rosa bianconera.

