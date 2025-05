Pioli torna in Serie A: nuovo club, obiettivo Scudetto

Stefano Pioli in maniera inattesa può seriamente tornare in Serie A ed in tal senso è pronto per lui un nuovo club. L’obiettivo, in tal senso, è quello di vincere lo Scudetto e vuole puntare proprio sull’ex Milan e Fiorentina.

Si tratta di un allenatore che in molti avranno rivalutato nel corso del tempo ed ancor di più dopo questa stagione tra i tifosi del Milan. E’ stato, infatti, spesso criticato per la sua proposta di gioco e per dei risultati non in linea con le aspettative. Soprattutto dei supporter. Alla fine, però, andando via, ha aperto di fatto una voragine nei rossoneri che prima Paulo Fonseca e poi Sergio Conceicao non sono riusciti a risanare. Ed i risultati di questa annata sono la diretta conseguenza di questo discorso fatto fino a questo momento.

Si è parlato a lungo di Juventus per Stefano Pioli, attualmente alla guida dell’Al-Nassr, club saudita in cui milita anche Cristiano Ronaldo. Nulla di fatto, però, con i bianconeri che per l’immediato hanno pensato ad Igor Tudor e che in prospettiva sembrano aver messo nel mirino Antonio Conte. Adesso, però, per l’ex Fiorentina ed Inter, tra le altre, può arrivare una grande occasione in un altro club dalle grandi, grandissime ambizioni. L’obiettivo è lo Scudetto e potrebbero puntarci in maniera importante proprio con Pioli in panchina.

Pioli sulla panchina di una big di Serie A: nuova occasione per lui

Le cose in Arabia Saudita non sono andate bene, dal momento che non ha centrato nessun obiettivo. In una realtà, però, troppo particolare per poter far testo e dove tanti europei stanno faticando tremendamente. In tal senso, però, per quanto riguarda il futuro di Stefano Pioli attenzione ad una destinazione per certi aspetti inattesa. Stando a quanto raccontato da TuttoSport in edicola oggi, il nome dell’ex Milan è nella lista dei pensieri di Aurelio De Laurentiis nel caso in cui con Conte si dovesse arrivare all’addio.

Si tratterebbe di una ghiotta occasione per Pioli, che avrebbe la possibilità di tornare nel calcio italiano dalla porta principale, come si suole dire. In una squadra molto forte, su cui Conte ha fatto già un lavoro straordinario e che negli ultimi tre anni una volta ha vinto lo Scudetto e quest’anno è al primo posto a due giornate dalla fine.

Ovviamente sarebbe una soluzione gradita al toscano, ma la concorrenza non manca dal momento che il Napoli segue anche Massimiliano Allegri e non ha mai smesso di guarda con interesse a Vincenzo Italiano, attualmente alla guida del Bologna.