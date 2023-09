Juve scatenata: individuata la prossima firma

La Juventus non si vuole fermare ed è pronto a bloccare un altro giocatore: ecco chi sarà il prossimo a firmare.

La Juventus ha iniziato bene la propria stagione raccogliendo 2 vittorie in 3 partite e portandosi al secondo posto in classifica alle spalle di Milan ed Inter.

Dopo aver deluso negli ultimi due anni, i bianconeri vogliono riscattarsi ed il fatto di non disputare le coppe europee a causa della squalifica inflitta dall’UEFA potrebbe rivelarsi un grande vantaggio nella lotta al titolo.

Sebbene Allegri abbia fatto sapere che l’obiettivo della Juventus è il quarto posto, senza impegni infrasettimanali la Vecchia Signora non può non ambire a lottare per il titolo e ci proverà sicuramente fino alla fine. Sul mercato, la Juventus ha fatto solo un’operazione in entrata acquistando Weah, muovendosi più in uscita e preferendo puntare di più su ciò che ha a disposizione, anche considerata la situazione economica non rosea.

In particolar modo, i bianconeri vogliono puntare sui giovani ed è proprio su di loro che, oltre il presente, ha intenzione di costruire il suo futuro. Per questo motivo, la Juventus vuole blindare un altro suo talento, ovvero Iling-Junior, il cui rinnovo potrebbe arrivare anche in tempi molto brevi

La Juventus vuole blindare Iling-Junior: si tratta il rinnovo

Tra i giovani talenti che più si sono messi in mostra nella Juventus durante la passata stagione c’è sicuramente Iling-Junior. L’esterno d’attacco classe 2003, già nel giro della nazionale inglese under 21, ha dimostrato di avere le qualità necessarie per poter diventare un top player ed i bianconeri sanno di avere tra le mani un potenziale campione.

Per questo motivo, secondo quanto riportato dal giornalista Romeo Agresti nel corso della trasmissione Twitch Juventibus, la Juventus ha intenzione di rinnovare il contratto del giocatore in questa stagione. Il giornalista ha fatto sapere come non ci siano novità importanti su questo fronte, ma dal club bianconero trapela la forte volontà di risolvere la situazione relativa al contratto di Iling-Junior in questa stagione.

Attualmente, il contratto dell’esterno d’attacco bianconero è in scadenza nel 2025 e pertanto i bianconeri dovranno essere rapidi nella trattativa per il rinnovo se non vogliono incappare in brutti scherzi. Già quest’estate in tanti hanno chiesto informazioni alla Juventus riguardo Iling-Junior e portarlo a fine stagione con un contratto con una scadenza così vicina potrebbe essere un grosso rischio.

Iling-Junior ha sempre fatto sapere di stare molto bene alla Juventus, ma adesso il giocatore vuole che il suo lavoro venga apprezzato e valorizzato come giusto che sia. I bianconeri non hanno alcuna intenzione di perdere un giocatore come lui e nelle prossime settimane sicuramente inizieranno a parlare in maniera concreta con il suo entourage per blindarlo in maniera definitiva.