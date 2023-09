Juventus, Agnelli finisce in Tribunale: il motivo

La Juventus sta vivendo un periodo molto complesso com’è ormai noto da tempo: per Andrea Agnelli è tempo di andare in Tribunale.

In casa Juventus non sono ancora svaniti i problemi del passato e i fantasmi di tanto in tanto tornano a far visita alla dirigenza bianconera. Ci sono ancora alcune situazioni da risolvere e che porteranno addirittura al Tribunale per trovare la definitiva verità.

Anche Andrea Agnelli dovrà ancora rispondere della verità ed è stato convocat o in Tribunale per farlo. L’ex presidente della Juventus è ancora al centro di numerose polemiche, anche con i suoi ex tifosi ma molto presto si conoscerà la verità.

Agnelli finisce in Tribunale: le ultime

La Juventus è stata al centro ed è ancora coinvolta in vicende molto complesse che rischiano di protrarsi ancora per molto tempo. Gli ultimi mesi hanno fatto vivere momenti horror alla società, che è anche stata fortemente penalizzata sia in Serie A che in Europa.

I vecchi dirigenti della Juventus non hanno seguito perfettamente le regole e c’è stata la condanna di cui tutti sono a conoscenza. Alla fine è arrivato il patteggiamento che ha portato al pagamento della pena con 718mila euro di multa al posto delle squalifiche.

Solo Andrea Agnelli ha deciso di non patteggiare e di andare avanti per la lina giudiziaria.

Agnelli in Tribunale per il caso plusvalenze

Oltre al processo per le plusvalenze fittizie, la Juventus è stata coinvolta anche nel caso relativo alla manovra stipendi. Andrea Agnelli continua a ribadire la sua innocenza e il rispetto delle leggi e delle regole e quindi non ha accettato il patteggiamento che gli era stato proposto dalla giustizia sportiva.

Secondo quanto riferisce Tuttosport, il ricorso al TAR di Andrea Agnelli per il caso plusvalenze è stato fissato in agenda. L’ex presidente della Juventus è stato inibito per due anni, come stabilito dal Tribunale della FIGC e ha fatto ricorso per essere “scagionato”.

L’udienza è stata fissata per il prossimo 23 marzo 2024, dopo che lo stesso Agnelli aveva rinunciato alla sospensiva. La volontà è quella di arrivare il prima possibile alla conclusione della vicenda, per avere certezza di quello che deciderà la giustizia sportiva una volta per tutte.

Udienza Agnelli: qual è la prima pena

Il Tribunale Nazionale Federale ha proseguito le indagini contro Andrea Agnelli che aveva rifiutato il patteggiamento. Il caso sulla manovra stipendi della Juventus è andato avanti e ora è vicino alla conclusione. Per il momento l’ex presidente della Juventus è stato condannato a 16 mesi di inibizione e 60.000 euro di multa.

Il 23 marzo si deciderà definitivamente quale sarà la pena da scontare per Andrea Agnelli che spera di veder ribaltare la situazione.