Moviola Juventus-Lazio: gol da annullare, ecco la verità

Il primo gol della Juventus contro la Lazio era da annullare? Ecco cosa dice il regolamento.

Nuove polemiche attorno alla Juventus che ha vinto quest’oggi 3 a 1 contro la Lazio. La partita dei bianconeri ha tenuto banco sui social e non solo, alimentata anche dalla presa di posizione del club biancoceleste che ha deciso di non rilasciare interviste. Il silenzio stampa della Lazio e di Sarri ha scatenato i tifosi: ecco la verità riguardo il gol di Vlahovic, era da annullare?

Le proteste della Lazio hanno fatto il giro del web con i tifosi scatenati nel commentare la rete dell’1-0 della Juventus che, a detta di molti, andava annullata visto che Mckennie non è riuscito a tenere in campo il pallone. Ecco la verità dell’arbitro Marelli che ai microfoni di Dazn ha chiarito questo episodio da moviola.

Gol Vlahovic da annullare, la moviola di Juventus-Lazio

L’ex arbitro e attuale opinionista Dazn Luca Marelli ha fatto la moviola di Juventus Lazio. Ecco il commento dell’ex fischietto che s’è soffermato sull’episodio incriminato ovvero il gol che ha aperto la partita: la rete di Vlahovic doveva essere annuallata?

Secondo la Lazio sì, visto che Mckennie aveva superato con il pallone la linea di fallo laterale. C’è il dubbio, infatti, riguardo la posizione esatta della sfera. A fine partita i biancocelesti si sono lamentati anche se alla fine hanno deciso di trincerarsi dietro il silenzio stampa con Sarri che non ha rilasciato interviste.

Ecco il parere di Marelli riguardo il controllo di Mckennie.

“Se ingrandiamo l’immagine possiamo notare che una parte del pallone era sulla linea. Il Var ha sicuramente analizzato il frame ed ha valutato in questo modo ovvero che una parte era ancora in gioco. Ricordiamo che, il regolamento, dice che per essere annullato tutto il pallone doveva essere fuori dalla linea laterale. In questo caso, come dimostrano anche le immagini, una parte del pallone era ancora in gioco. Se si fossero accorti dell’errore ci sarebbe stato un richiamo all’arbitro Maresca dalla sala Var”.

Lazio: non solo il tocco di Mckennie, a Sarri non è piaciuta la gestione arbitrale

Nel mirino dell‘allenatore della Lazio Sarri non solo il gol di Vlahovic, da annullare per i biancocelesti a causa di Mckennie che non era riuscito a tenere in gioco il pallone, ma anche la gestione dell’arbitro Maresca che non ha convinto il tecnico dei biancocelesti. Ecco perché tutta questa situazione ha portato al silenzio stampa della Lazio.