Juventus, Allegri fa fuori due titolarissimi: non è convinto

La Juventus è pronta a tornare in campo nel derby contro il Torino ma Allegri ha deciso di fare a meno di due titolarissimi.

I bianconeri sono chiamati alla vittoria per restare in scia con gli altri top club della Serie A e continuare a tenere testa alle concorrenti al titolo. La Juve ha bene in mente quali sono gli obiettivi da raggiungere alla fine della stagione e va fatto un lavoro importante proprio in questo inizio di stagione per rafforzare sempre di più le convinzioni.

Massimiliano Allegri vuole tornare a vincere e ad essere considerato uno dei migliori allenatori italiani in circolazione ma per farlo ha bisogno di tutti i suoi calciatori migliori.

Juventus, Allegri cambia tutto: le ultime

La Juventus tornerà in campoo contro il Torino con l’obiettivo dei tre punti in classifica. Aver pareggiato 0-0 contro l’Atalanta è stato un mezzo passo falso per i bianconeri che si aspettavano un risultato e un rendimento migliore contro la squadra di Gian Piero Gasperini.

Gli scontri diretti contro le altre big saranno di fondamentale importanza ai fini della classifica finale. Ma ora la Juve non vuole più sbagliare e contro il Torino, nel delicatissimo derby della Mole, sarà decisivo vincere per migliorare la classifica.

Allegri è intenzionato a cambiare tutto per Juventus Torino. Il tecnico ha in mente una mini rivoluzione che, a tratti, potrebbe anche essere un grande rischio.

Allegri fa fuori due titolari: ecco chi esce

Il derby di Torino sarà decisivo per capire il futuro della Juventus. Il club bianconero deve tornare a vincere per continuare la scalata in classifica e per dare una botta concreta al campionato. Allegri e la squadra vogliono che si sappia che la Juve è tornata e c’è un solo modo per mettere pressione alle altre big: vincere.

Per il derby Allegri può cambiare parte della Juventus. Sono da monitorare ancora le condizioni di Dusan Vlahovic, che ha saltato l’ultima partita a causa della pubalgia e di dolori alla schiena che hanno creato alcuni problemi. E al momento non si è ancora allento con il gruppo, tanto da rischiare addirittura il forfait.

Da un serbo all’altro, perché anche Filip Kostic è a forte rischio per il derby di Torino. Il laterale mancino è alle prese con un dolore alla caviglia e teme di non poter essere disponibile.

Chi gioca nella Juventus al posto di Vlahovic e Kostic

La Juventus perde Vlahovic anche per il derby? Il campione serbo rischia di restare fuori anche dalla stracittadina e al suo posto sta scandando i motori Moise Kean. Così come a Bergamo, anche contro il Torino Allegri potrebbe proporre Chiesa-Kean come coppia offensiva.

Sulla sinistra, invece, il forfait di Kostic può portare all’esordio da titolare per Kenan Yildiz. Allegri stravede per il giovanissimo turco e potrebbe lanciarlo dal primo minuto in un ruolo molto delicato.