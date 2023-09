Messi fa volare anche Apple: il dato è clamoroso

L’impatto di Messi in America è da record: il campione argentino fa volare anche Apple. Lo dimostra un dato incredibile.

Leo Messi resta senza ombra di dubbio il calciatore più influente al mondo in questo momento storico. Nonostante gli anni stiano passando rapidamente, l’argentino classe 1987 continua a dimostrare tutta la sua classe sul campo e fuori. Non solo si avvia a vincere, con tutta probabilità, l’ennesimo Pallone d’oro, ma sta anche rivoluzionando il calcio in America.

La Mls non è più la stessa da quando è approdato a Miami. Lo dimostrano le sue incredibili giocate in campo, con numeri che stanno sorprendendo anche gli scettici (11 gol e 5 assist in 11 presenze), ma anche e soprattutto altri dati che certificano il suo successo.

Parlare di una vera e propria Messi-mania che dall’Argentina e dall’Europa e arrivata a contagiare anche gli Stati Uniti non è eccessivo. Se fino a questa estate il calcio negli Stati Uniti era rimasto uno sport, se non di nicchia, comunque dal seguito limitato, al di là dei tanti grandi nomi che negli ultimi anni sono approdati in Mls, l’arrivo di Messi ha cambiato tutto.

È cambiato sicuramente l’interesse a livello internazionale per le competizioni delle squadre nordamericane. Ma è cambiato soprattutto l’interesse dei tifosi a stelle e strisce per il calcio, diventato attrattivo per tutti, addirittura per le stelle dell’Nba e dell’Nfl. Tutti vogliono vedere Messi e c’è chi grazie a Leo sta facendo affari d’oro.

Mls, tutti pazzi per Messi: anche la Apple ringrazia il fuoriclasse argentino

Grazie alla Pulce stanno sicuramente incrementando i propri guadagni le squadre della Mls. Non solo l’Inter Miami, ma anche le rivali della squadra di proprietà di Beckham, grazie ai numeri eccezionali ai botteghini. Ma il dato che forse sorprende di più è quello relativo agli abbonamenti televisivi.

Il Season Pass Mls di Apple, ad esempio, ha fatto registrare negli Usa oltre 110mila nuovi iscritti lo scorso 21 luglio, il giorno della prima partita di Leo. Ed è stato solo l’inizio, visto che prima di ogni partita in cui Messi è stato impegnato in queste settimane gli abbonamenti hanno ottenuto un’impennata.

Come riportato dal Wall Street Journal, almeno 180mila abbonati Apple sono merito proprio dell’argentino, che sta trascinando al successo la piattaforma di streaming dedicata allo sport dal vivo dell’azienda di Cupertino.

“Siamo andati ben oltre le nostre aspettative, e l’arrivo di Messi ci ha aiutati“, ha ammesso il Ceo di Apple, Tim Cook, lo scorso agosto. una dimostrazione chiara di quanto l’avvento della Pulce nella major league americana abbia avuto un impatto straordinario in campo e fuori dal campo su un movimento calcistico che finalmente si avvia a crescere in maniera importante.

Giusto in tempo per preparare al meglio i Mondiali del 2026, che vedranno ancora una volta coinvolti gli Stati Uniti, stavolta in collaborazione con i ‘cugini’ del Canada e del Messico, per un’edizione destinata a passare alla storia.