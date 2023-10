“Il Milan ci ha tolto la Champions”, furia in casa Juventus

Si scenderà presto in campo per la prossima partita giornata di Serie A che sarà l’ultima prima poi della sosta Nazionali dove ci saranno sfide importanti per la classifica dove ci sono anche sfide a distanza.

Juventus e Milan si rincorrono nelle prime posizioni di classifica Serie A, dove le due squadre hanno intenzione di lottare per il titolo ma soprattutto di rientrare nella lista delle squadre che parteciperanno alla prossima e nuova Champions League.

Grandi polemiche che continuano riguardo quanto accaduto lo scorso anno in Italia, dove la Juventus al quarto posto di Serie A ha dovuto lasciare il posto al Milan (quinto) per l’attuale edizione di Champions a causa della penalizzazione di 10 punti in classifica che hanno escluso il club dalle Coppe europee per una stagione.

Juventus: sfogo contro il Milan e la Champions

A volersi sfogare sotto questo punto di vista è stato l’attaccante della Juventus Federico Chiesa che in una sua intervista a Tuttosport ha parlato di quanto accaduto lo scorso anno e puntato il dito contro il Milan.

l’attaccante della Juventus Federico Chiesa ha parlato degli obiettivi stagionali dei bianconeri e della delusione per non poter giocare la Champions League in questa stagione, togliendosi anche qualche sassolino dalla scarpa: “Il nostro obiettivo è quello di entrare nella prossima Champions League, come già avevamo fatto lo scorso anno, quando il risultato ci è stato sottratto dopo che ce l’eravamo conquistato sul campo. Poi, per carità: vediamo dove saremo a marzo… a quel punto capiremo se potremo ambire a qualcosa in più!”.

Ha scelto di rimanere nonostante le penalizzazioni: che cos’è la Juventus senza coppe?

“È una Juventus alle prese con una situazione particolare, insolita nella storia del club. Ma lo è soltanto perché l’Europa ci è stata tolta dopo averla conquistata. Due volte, per altro, visto che anche con il -10 ci saremmo comunque qualificati per la Conference League”.

Ci tolga una curiosità: ma le partite di Champions riesce a guardarle comunque?

«Eh… le guardo, le guardo (sorride, fa una pausa, si guarda attorno, ndr). E rosico pure un po’, ma soltanto perché quel palcoscenico l’avevamo meritato e ci è stato sottratto. Il Milan è arrivato quinto e ora disputa la Champions soltanto perché a noi è stata tolta”.