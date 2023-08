Juventus, colpo a sorpresa e mercato chiuso: 15 milioni

La Juventus sta pensando di chiudere il calciomercato con un colpo a sorpresa da 15 milioni: Giuntoli vuole firmare in queste ore.

La società bianconera ha intenzione di accontentare Massimiliano Allegri che ha iniziato il campionato in maniera eccezionale e nelle prossime ore intende accogliere almeno un altro volto nuovo per completare la rosa che è rimasta molto simile a quella dell’anno scorso. I bianconeri hanno obiettivi importanti che possono essere raggiunti più facilmente quest’anno, dovendo giocare una sola competizione e avendo una squadra già molto forte.

Ci sono ancora dei tasselli da sistemare ma Cristiano Giuntoli e Giovanni Manna intendono andare all’assalto proprio in questa settimana per risolvere ogni problema.

Calciomercato Juventus: colpo a sorpresa, si chiude subito

Il calciomercato della Juve è ancora al centro di molti affari che possono rivoluzionare il volto della rosa a disposizione di Allegri. L’allenatore toscano aveva chiesto miglioramenti di primo livello e ora è tempo di mettere nero su bianco per completare la rosa. Il campionato è iniziato benissimo e la squadra ha dato le risposte che chiedeva il tecnico ma ora c’è bisogno di ulteriori miglioramenti per dare il via alla stagione nel modo giusto.

La Juventus sta studiando qualche colpo a sorpresa da regalare ad Allegri a pochi giorni dalla fine del mercato estivo. Il misteri sta aspettando nuovi calciatori per poter tornare a vincere e competere di nuovo a grandi livelli.

Secondo le ultime notizie di mercato, Giuntoli e Manna stanno accelerando per un colpo a sorpresa e per superare la concorrenza delle altre big.

Juventus su Holm: sfuma l’accordo Spezia-Atalanta

La Juventus sta tentando di chiudere il colpo Emil Holm dallo Spezia. I bianconeri hanno già portato in rosa alcuni giovani molto interessanti, come Cambiaso, e ora intendono continuare con il percorso di ringiovanimento della rosa anche per il futuro.

Secondo quanto riferisce Il Corriere dello Sport, la Juventus sta tentando di superare l’Atalanta nella corsa a Holm. L’esterno svedese classe 2000 è stato uno dei migliori della scorsa stagione con la maglia dello Spezia e si è messo in luce con le big del nostro campionato.

La Serie B è una dimensione troppo bassa per le sue qualità e ora i club italiani intendono riportarlo in Serie A. Nei giorni scorsi sembrava ormai definito l’accordo tra Atalanta e Spezia ma ora sembra essere tutto saltato.

Juventus su Holm: 15 milioni e poi in prestito

Lo Spezoa chiede 15 milioni per cedere Holm, ma un prestito con obbligo di riscatto ad un totale di 12 milioni potrebbe chiudere l’affare. La Juventus ragiona su un acquisto del difensore nelle prossie ore per sbaragliare la concorrenza.

I bianconeri, poi, intendono lasciarlo partire in prestito in Italia, al Genoa, o all’estero, dove Wolfsburg e Brentford hanno chiesto informazioni.