Mercato Juventus, beffa inattesa: firma con un’altra big

Mercato Juventus, arriva la svolta inattesa per il grande obiettivo di mercato. Il giocatore era stato indicato come rinforzo da Massimiliano Allegri ma adesso è pronto a firmare con un altro club altrettanto blasonato e prestigioso. Ed ora questo spinge i bianconeri a cambiare obiettivi.

E’ stata una sessione di mercato estiva a dir poco particolare per i bianconeri. I fondi da cui attingere per mettere a segno i colpi chiesti da Massimiliano Allegri sono residui e, di conseguenza, si attendono gli affari degli ultimi giorni. Ancor di più visto che le cessioni messe in programma, a partire da quella di Dusan Vlahovic, non sono andate in porto. Questa situazione ha portato un procrastinarsi per diversi obiettivi, a partire dal giocatore in questione. Che adesso, in maniera del tutto sorprendente, è pronto a firmare con un’altra big del calcio di natura internazionale. Andiamo a vedere gli ultimi sviluppi su questa vicenda.

Mercato Juventus, sfuma un obiettivo di Allegri

La Juventus di Massimiliano Allegri ha bisogno di un innesto in mezzo al campo, ancor di più dopo gli addii di Arthur e di Zakaria. Le richieste del Nizza, però, per Khephren Thuram hanno frenato l’operazione, con i bianconeri costretti a temporeggiare in attesa e nella speranza di cedere Dusan Vlahovic. Ma su questo fronte, al momento, tutto tace e, di conseguenza, si è fermato anche il mercato in entrata.

Stando a quanto raccontato da “This is Anfield“, infatti, i Reds hanno deciso di mettere nel mirino Khephren Thuram del Nizza e sono pronti a mettere sul piatto i circa 40 milioni di euro che i transalpini chiedono per il loro campione. Prendendo lui, andrebbe a completare la linea mediana a tre insieme agli altri due nuovi colpi, vale a dire Dominik Szoboszlai e Mac Allister.

Khephren Thuram al Liverpool, svolta inattesa

Classe 2001, si tratta di uno dei profili più interessanti del calcio internazionale. Non a caso, infatti, fa parte stabilmente della Nazionale francese nonostante la giovane età e lo straordinario livello dei transalpini. La Juventus, frenata dalla valutazione che ne fa il Nizza, deve vederlo adesso avvicinarsi in maniera importante al Liverpool. Che ha deciso di rifondare completamente il suo centrocampo dopo i colpo Szoboszlai e Mac Allister.