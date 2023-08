Serie A, colpo dal Man United: tifosi in protesta, il motivo

La Serie A vivrà gli ultimi 10 giorni di calciomercato con grandi colpi che possono fare al caso delle big: ma c’è un problema con i tifosi.

Sono tanti i calciatori sono alla ricerca di nuove avventure per continuare la carriera ad alti livelli. Spesso però anche i rapporti con gli allenatori e con i tifosi sono decisivi per restare o andare via dalle rispettive squadre. Il campionato di Serie A è già iniziato e ci sono ancora molte situazioni che vanno gestite al meglio e che rischiano di cambiare il futuro di molti club.

Ci sono molte situazioni di mercato ancora in bilico e ora sono possibili anche colpi straordinari, come quello che può essere messo in piedi con il Manchester United.

Calciomercato: una big all’assalto con il Manchester United

Il calciomercato di Serie A può portare colpi di grande livello nelle prossime ore. Le società di primo piano stanno mettendo in piedi una sessione di trasferimenti molto importante perché gli obiettivi stabiliti ad inizio stagione sono di altissimo livello. Ma ci sono situazioni caldissime che vanno tenute sotto controllo per risolvere tutto al meglio.

I rapporti tra tifosi e calciatori possono cambiare il futuro di questi ultimi che potrebbero non trovarsi più bene nelle squadre attuali. Dopo stagioni complesse e situazioni extracampo molto delicate alcuni calciatori cercano soluzioni migliori per il proprio futuro.

Secondo le ultime notizie di mercato, la Serie A può accogliere un calciatore importante che è in uscita dal Manchester United.

Roma, interesse per Greenwood: le ultime

La Roma sta cercando rinforzi per l’attacco e sta pensando di acqusire le prestazioni sportive di Mason Greenwood. I giallorossi non hanno iniziato nel migliore dei modi la stagione e stanno cercando di accontentare Mourinho con qualche colpo a sorpresa che possa garantire qualità e vittorie anche nei momenti complessi.

Secondo quanto riferisce TalkSport, la Roma è interessata Greenwood. L’attaccante del Manchester United è in uscita dai Red Devils a causa di questioni extracampo che non gli permettono di continuare in serenità la sua esperienza da calciatore.

Il classe 2001 è considerato uno dei migliori talenti del calcio inglese e, vista la sua giovane età, potrebbe dare ancora tanto al calcio europeo. Lo United ha già deciso di dirgli addio e lo ha comunicato in una nota ufficiale, e ora è il momento di capire dove continuerà la sua carriera.

I tifosi della Roma non vogliono Greenwood

Greenwood non disputa una gara ufficiale da gennaio 2022, quando fu incriminato per stupro della sua compagna. Le accuse sono state ritirate e adesso il club inglese ha deciso di cederlo.

Ma i tifosi della Roma non vogliono Greenwood: sui social è scoppiata una vera e propria rivolta da parte di molti supporters giallorossi che hanno chiesto alla società di non acquistare un calciatore precedentemente accusato di un reato molto grave.